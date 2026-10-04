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Sárgul a fürdőszoba szilikonja? Egy filléres konyhai szer visszaadhatja a fehérségét
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Sárgul a fürdőszoba szilikonja? Egy filléres konyhai szer visszaadhatja a fehérségét

Váradi Petra
Írta 2026.10.04.
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Nem kell rögtön újraszilikonozni, ha besárgult a fürdőszobai tömítés: egy egyszerű konyhai alapanyaggal látványosan tisztábbá és fehérebbé teheted.

A fürdőszoba szilikonja szinte észrevétlenül válhat elszíneződötté: ami korábban még hófehér volt a csempe és a kád találkozásánál, idővel sárgás, szürkés vagy foltos árnyalatot kaphat. A magas páratartalom, a gyakori zuhanyzás és a nedves környezet kedvez a penész megjelenésének, a szappanmaradványok pedig tovább ronthatják a szilikon állapotát. A megoldáshoz nem feltétlenül kell drága fürdőszobai tisztítószer, hiszen egy olyan alapanyag is segíthet, amit valószínűleg most is megtalálsz a konyhaszekrényben.

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Miért sárgul el a szilikon?

A szilikon tömítés felületén idővel megtelepedhet a szappanmaradvány, a vízkő, a szennyeződés és a penész. A nedves, rosszul szellőző fürdőszobai környezet különösen kedvez az elszíneződésnek, ezért a csempe és a kád vagy zuhanyzó találkozásánál lévő szilikon könnyen elveszítheti eredeti fehér színét.

A sárgás vagy szürkés elszíneződés nem minden esetben egyszerű szennyeződés: ha a penész már mélyebben bejutott a tömítőanyagba, a felületi tisztítás csak részben javíthat rajta.

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