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Közeleg a fűtésszezon – és a rozmaringod nem fog örülni neki
Unsplash

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Közeleg a fűtésszezon – és a rozmaringod nem fog örülni neki

Váradi Petra
Írta 2026.10.02.
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Barnul a rozmaringod a fűtési szezonban? Mutatjuk az egyszerű pohárvizes trükköt, amellyel javíthatsz a növény körüli páratartalmon.

A fűtési szezon a szobanövényeket is megviselheti, különösen azokat, amelyek érzékenyen reagálnak a száraz, meleg levegőre. Ha a rozmaringod levelei barnulni kezdenek, nem feltétlenül a túl kevés öntözés áll a háttérben – egy egyszerű trükkel javíthatsz a növény körüli mikroklímán.

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Miért szárad ki a rozmaring pont most

A rozmaring eredetileg a Földközi-tenger partjainak szeles, napos, de páradús levegőjéhez szokott. A fűtött lakásban ellenben a páratartalom akár 20 százalék alá is zuhanhat, ami a bőrünknek és a torkunknak is száraz, a növénynek pedig kegyetlen. A gyökér ugyanannyi vizet kap, mint korábban, csakhogy a levelek felszínén sokkal gyorsabban párolog el a nedvesség, mint amennyit a gyökérzet fel tud pumpálni. Innen az a jellegzetes kép, hogy a föld még nedves, a növény pedig mégis fonnyad.

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