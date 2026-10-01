Mégis a ruha teszi az embert? A pszichológia szerint sokkal többet számít, mit viselsz, mint hinnéd

Állj a tükör elé farmerben és pólóban, aztán próbáld ugyanezt egy szabott blézerben. Nem csak a tükörkép változik meg, hanem az is, ahogyan a válladat tartod, ahogyan belépsz egy szobába.

A pszichológia ezt a jelenséget beöltözött megismerésnek (enclothed cognition) nevezi, és bár hangzatosnak tűnik, komoly kutatási hátterről van szó.

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A jelenséget elsőként a Northwestern Egyetem kutatói, Hajo Adam és Adam Galinsky írták le egy sokat idézett kísérletsorozatban, amelyben egy egyszerű fehér köpeny viselése mérhetően javította a résztvevők figyelmét és pontosságát bizonyos feladatokban. A kulcs nem maga a ruhadarab volt, hanem az, hogy a kísérleti alanyok mit gondoltak róla: amikor orvosi köpenyként mutatták be nekik, más hatást váltott ki, mint amikor egyszerű festőköpenyként.

A ruha, ami gondolkodik helyettünk

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A kutatás lényege, hogy a ruházatnak szimbolikus jelentése van, és ezt a jelentést a testünk és az agyunk szó szerint magára ölti. Ha egy ruhadarabhoz kompetenciát, precizitást vagy hatalmat társítunk, annak viselése közben mi magunk is ezekhez a tulajdonságokhoz közelebb érezzük magunkat. Ez nem misztikum, hanem a megtestesült megismerés (embodied cognition) néven ismert szélesebb pszichológiai irányzat egyik ága, amely szerint a testi tapasztalatok és a gondolkodás szorosan összefonódnak. Olvass még a témában Az alaposságom a pótcselekvésem, ha szétesik az életem – ekkor döbbentem rá Az extrovertált és introvertált emberek teljesen más falszínt választanak a szakértők szerint – magadra ismersz benne? Ezt hozza 2026. szeptember 27. a numerológia szerint: új kezdetek Harmónia és sikeres együttműködések: ez vár rád a munkában októberben a csillagjegyed szerint

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