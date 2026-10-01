Szakadásmentes és tartós harisnyák: ilyen anyagösszetételt keress a csomagoláson

Nem mindegy, mi van a harisnya címkéjén: mutatjuk, milyen anyagösszetételt keress, ha tartós, nehezen szakadó darabot szeretnél.

Hányszor jártál már úgy, hogy a frissen megvett harisnya már az első felhúzásnál megadta magát? Nem feltétlenül a szerencsén múlik, melyik darab bírja hetekig, és melyikből lesz két viselés után kuka: a csomagoláson szereplő anyagösszetétel sokat elárul a harisnya tartósságáról. Mutatjuk, melyik anyagokat és milyen arányban érdemes keresned, ha nem szeretnél minden alkalommal újat venni.

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A poliamid a váz, az elasztán a rugalmasság

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A legtöbb harisnya és harisnyanadrág két alapanyagból áll: poliamidból (amit köznyelven nejlonnak hívunk) és elasztánból, ami lycra vagy spandex néven is fut a csomagolásokon. A poliamid adja a szál szilárdságát, az elasztán pedig azt a rugalmasságot, amitől visszahúzódik a harisnya, miután lehúzod a lábadról. Önmagában a poliamid merevebb és könnyebben reped, ezért a jó minőségű termékekben szinte mindig találsz mellette legalább egy kevés elasztánt.

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