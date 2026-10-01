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6 dolog, amire a 40-hez közeledve végre nem vagyok hajlandó több energiát pazarolni
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6 dolog, amire a 40-hez közeledve végre nem vagyok hajlandó több energiát pazarolni

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.01.
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Ahogy közeledünk a negyvenes évekhez, elérkezik a nagy leltározás ideje: mire pazaroltuk el az értékes éveinket, és mi az, amire már egyszerűen nem vagyunk hajlandók több energiát áldozni? Egy őszinte vallomás arról, hogyan tanulunk meg végre önmagunk számára élni.

Nem akarom feleslegesen öregíteni magam, van még pár tényleg jó, tartalmas évem a negyvenig, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy egy ideje nem tépelődöm egyre többet az idő múlásán.

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Ahogy közeledem ehhez a bűvös mérföldkőhöz, óhatatlanul elérkezett a nagy leltározás ideje: mennyi mindenre pazaroltam el értékes éveket, és mi az, amire én már egyszerűen nem vagyok hajlandó több energiát áldozni… Bár már tényleg sok önmunka, terápia és „aha-élmény” van mögöttem, azért a kisördög még ma is ott ül néha a vállamon, és gúnyosan a fülembe súgja, hogy „ugyan már, biztosan megérdemled te ezt a lazaságot, nem kellene inkább még többet hajtanod?”.

De szerencsére egyre könnyebben intek határt ennek a belső hangnak, mert rájöttem, hogy a saját időm feletti rendelkezés a legnagyobb luxus, amit az ember kaphat. Sokáig arra pazaroljuk az életünket, hogy a társadalom elvárásaira figyelünk, alábecsüljük magunkat, nem állunk ki a céljainkért, önmagunkért és természetesnek vesszük, hogy csomó minden láthatatlanul a mi feladatunk. Pedig az az igazság, hogy az értékünk nem csökken attól, ha végre elkezdünk nemet mondani – csak ezt idő felismerni.

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Hadd legyek egészen őszinte: számtalanszor szorítottam háttérbe a saját testem jelzéseit. Addig húztam-halasztottam az intő jeleket, amíg végül olyan pofonokat kaptam az élettől, amiket már tényleg nem lehetett figyelmen kívül hagyni – legalábbis nehéz, ha az ember lánya hetekig egyedül felállni sem tud.

Régebben hajlamos voltam a végletekbe esni, de rájöttem, mekkora csapda ez. Olyan borzasztóan nehéz megtalálni az arany középutat akár a mindennapi étkezésben, akár a mozgásban! Könnyen átesünk a ló túloldalára: vagy teljes önsanyargatásba kezdünk egy túlidealizált diéta meg edzésterv miatt, vagy a hajtós napok végén teljesen feladjuk, és a végletekig elhanyagoljuk az egészségünket.

Pedig nem egy elképzelt, irreális ideálnak vagy merev étrendnek kell megfelelni, hanem egyszerűen az egészséget kell(ene) a fókuszba helyezni. A testünk valódi ápolása ugyanis sosem a szigorú önszabályozásról, hanem a hosszú távú jóllétünkről szól.

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