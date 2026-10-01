6 dolog, amire a 40-hez közeledve végre nem vagyok hajlandó több energiát pazarolni

Nem akarom feleslegesen öregíteni magam, van még pár tényleg jó, tartalmas évem a negyvenig, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy egy ideje nem tépelődöm egyre többet az idő múlásán.
Ahogy közeledem ehhez a bűvös mérföldkőhöz, óhatatlanul elérkezett a nagy leltározás ideje: mennyi mindenre pazaroltam el értékes éveket, és mi az, amire én már egyszerűen nem vagyok hajlandó több energiát áldozni… Bár már tényleg sok önmunka, terápia és „aha-élmény” van mögöttem, azért a kisördög még ma is ott ül néha a vállamon, és gúnyosan a fülembe súgja, hogy „ugyan már, biztosan megérdemled te ezt a lazaságot, nem kellene inkább még többet hajtanod?”.
De szerencsére egyre könnyebben intek határt ennek a belső hangnak, mert rájöttem, hogy a saját időm feletti rendelkezés a legnagyobb luxus, amit az ember kaphat. Sokáig arra pazaroljuk az életünket, hogy a társadalom elvárásaira figyelünk, alábecsüljük magunkat, nem állunk ki a céljainkért, önmagunkért és természetesnek vesszük, hogy csomó minden láthatatlanul a mi feladatunk. Pedig az az igazság, hogy az értékünk nem csökken attól, ha végre elkezdünk nemet mondani – csak ezt idő felismerni.
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Az egészségem feláldozása a feladatok oltárán
Hadd legyek egészen őszinte: számtalanszor szorítottam háttérbe a saját testem jelzéseit. Addig húztam-halasztottam az intő jeleket, amíg végül olyan pofonokat kaptam az élettől, amiket már tényleg nem lehetett figyelmen kívül hagyni – legalábbis nehéz, ha az ember lánya hetekig egyedül felállni sem tud.
Régebben hajlamos voltam a végletekbe esni, de rájöttem, mekkora csapda ez. Olyan borzasztóan nehéz megtalálni az arany középutat akár a mindennapi étkezésben, akár a mozgásban! Könnyen átesünk a ló túloldalára: vagy teljes önsanyargatásba kezdünk egy túlidealizált diéta meg edzésterv miatt, vagy a hajtós napok végén teljesen feladjuk, és a végletekig elhanyagoljuk az egészségünket.
Pedig nem egy elképzelt, irreális ideálnak vagy merev étrendnek kell megfelelni, hanem egyszerűen az egészséget kell(ene) a fókuszba helyezni. A testünk valódi ápolása ugyanis sosem a szigorú önszabályozásról, hanem a hosszú távú jóllétünkről szól.
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