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Őszi kirándulás a Tátrában: ezt a gyönyörű útvonalat fedezd fel, ha legközelebb útrakelsz
iStock

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Őszi kirándulás a Tátrában: ezt a gyönyörű útvonalat fedezd fel, ha legközelebb útrakelsz

Váradi Petra
Írta 2026.10.23.
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A szlovákiai Csendes-völgy ősszel különleges úti cél, ahol ködbe burkolózó erdők, hegyi patakok és egy kerékpárral is bejárható útvonal várja a kirándulókat.

Kora reggel a Nyugati-Tátra lábánál még köd boríthatja a völgy alját, miközben a hegyoldalak fölött lassan előbukkan a nap. A szlovákiai Tichá dolina, vagyis Csendes-völgy ideális úti cél lehet azoknak, akik ősszel szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, és erdei utakon, hegyek között kapcsolódnának ki. A vadregényes táj gyalogosan és egy kijelölt kerékpáros útvonalon is felfedezhető.

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Hol található a Csendes-völgy?

A Tichá dolina a Tátra nyugati részén, Podbanské település közelében, a Tátrai Nemzeti Park területén fekszik. A völgy a Tichý potok, vagyis a Csendes-patak mentén húzódik, és a Tátra egyik leghosszabb völgye. Nevét is a patakról kapta, a környék pedig elsősorban természetközeli hangulatával és erdős hegyoldalaival vonzza a látogatókat.

Ősszel különösen szép lehet a táj, amikor a fenyvesek között megül a pára, a reggeli fény pedig fokozatosan megvilágítja a völgyet. A köd kialakulása természetesen az időjárástól függ, így nem garantált, hogy minden látogatáskor ilyen látvány fogadja az érkezőket.

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