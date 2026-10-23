Melyik Tarot lap védi a te csillagjegyedet? Most kiderül

Nézzük végig mind a tizenkét jegyet, és azt a nagyarkánumot, amelyet a hagyomány hozzájuk rendelt.

A tarot 22 nagyarkánuma nem véletlenszerűen született: a XIX. századi okkult hagyomány, elsősorban a Hermetikus Aranyhajnal Rend rendszere, mindegyik laphoz hozzárendelt egy bolygót, elemet vagy csillagjegyet. Ez a megfeleltetés azóta is élő gyakorlat a tarot-olvasók körében, és sokaknak segít abban, hogy egy adott lapot ne csak elvont szimbólumként, hanem a saját karakterük tükreként lássanak.

A hosszú és boldog házasság két titka a kutatások szerint A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos – A Császár

A Császár a rend, a vezetés és a határozott akarat lapja, ami tökéletesen illik a Kos természetéhez. A tűzjel nem fontolgat sokáig, hanem cselekszik, és szívesen veszi kezébe az irányítást olyan helyzetekben is, amikor mások még csak latolgatnának. Aki Kos, az jól ismeri azt az érzést, amikor egy vitát nem elsimít, hanem kiélez, mert úgy érzi, csak így tisztázódhat a helyzet, és csak így állhat fel a saját maga teremtette rend.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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