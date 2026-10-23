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Beszürkült a fehér párnahuzat? Ezzel az egyszerű házi praktikával új életet lehelhetsz bele
Unsplash

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Beszürkült a fehér párnahuzat? Ezzel az egyszerű házi praktikával új életet lehelhetsz bele

Váradi Petra
Írta 2026.10.23.
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A fehér párnahuzat idővel akkor is beszürkülhet, ha rendszeresen mosod, de néhány egyszerű praktikával újra tisztábbá és frissebbé teheted.

Ahogy beköszönt az ősz, és egyre több időt töltünk zárt térben, a fehér ágynemű is könnyen veszít a ragyogásából. A párnahuzat szegélye szürkés árnyalatot kaphat, a lepedő pedig inkább fakónak, mint vakítóan fehérnek tűnhet, hiába mosod rendszeresen. Mielőtt drága fehérítőhöz nyúlnál, érdemes megvizsgálni, mi okozza az elszíneződést, és milyen egyszerű házi praktikákkal javíthatsz a textil állapotán.

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Miért szürkülhet be a fehér ágynemű?

A szürkülés hátterében több tényező is állhat. A párnahuzaton idővel felhalmozódhat a bőrfaggyú, az izzadság és a hajápoló szerek maradványa, amelyek a mosás ellenére is elszíneződést okozhatnak. A kemény víz ásványi anyagai és a nem megfelelően kiöblített mosószer szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a textil veszítsen a tiszta, fehér megjelenéséből.

Az őszi időszakban a lassabb száradás és a kevésbé alapos szellőztetés a kellemetlen szagok kialakulásának is kedvezhet. Fontos azonban, hogy a beszürkülés nem kizárólag évszakfüggő: a mosási szokások, a víz keménysége és a textil anyaga egyaránt befolyásolja.

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