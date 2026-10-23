Mindig a bal oldaladon alszol? Ezt árulja el a személyiségedről

Az, hogy milyen testhelyzetben alszol el esténként, sokszor egyszerűen a megszokásodon vagy a kényelmeden múlik. Mégis léteznek olyan népszerű elméletek, amelyek szerint az alvási pozíciód a személyiségedről is árulkodhat. A bal oldalon alvást például gyakran hozzák összefüggésbe bizonyos személyiségjegyekkel, de fontos tudni, hogy ezek az összefüggések nem tekinthetők tudományosan bizonyított tényeknek.
Szereted a biztonságot és a kiszámíthatóságot
A bal oldalon alvást egyes népszerű személyiségértelmezések a biztonság iránti igénnyel és a stabilitás keresésével kapcsolják össze. Eszerint azok, akik rendszeresen ebben a testhelyzetben alszanak el, kedvelhetik a megszokott rutinokat, és szívesebben haladnak a saját tempójukban, mintsem hogy állandóan új helyzetekhez kelljen alkalmazkodniuk. Fontos számukra, hogy az otthonukban és a kapcsolataikban is nyugalmat találjanak.
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