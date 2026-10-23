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Mindig a bal oldaladon alszol? Ezt árulja el a személyiségedről
Pexels

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Mindig a bal oldaladon alszol? Ezt árulja el a személyiségedről

Váradi Petra
Írta 2026.10.23.
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Mindig a bal oldaladon alszol el? Mutatjuk, milyen személyiségjegyeket társítanak ehhez az alvási pozícióhoz, és mit érdemes tudni ezekről az elméletekről.

Az, hogy milyen testhelyzetben alszol el esténként, sokszor egyszerűen a megszokásodon vagy a kényelmeden múlik. Mégis léteznek olyan népszerű elméletek, amelyek szerint az alvási pozíciód a személyiségedről is árulkodhat. A bal oldalon alvást például gyakran hozzák összefüggésbe bizonyos személyiségjegyekkel, de fontos tudni, hogy ezek az összefüggések nem tekinthetők tudományosan bizonyított tényeknek.

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A bal oldalon alvást egyes népszerű személyiségértelmezések a biztonság iránti igénnyel és a stabilitás keresésével kapcsolják össze. Eszerint azok, akik rendszeresen ebben a testhelyzetben alszanak el, kedvelhetik a megszokott rutinokat, és szívesebben haladnak a saját tempójukban, mintsem hogy állandóan új helyzetekhez kelljen alkalmazkodniuk. Fontos számukra, hogy az otthonukban és a kapcsolataikban is nyugalmat találjanak.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden bal oldalon alvó ember ilyen személyiség, hiszen az alvási pozíció önmagában nem alkalmas a jellem megbízható megítélésére.

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