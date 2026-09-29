20 másodperc ölelés egy nap – ennyit tesz a hormonjaiddal

A kutatók szerint van egy pont, ahol az érintés átbillen valami sokkal mélyebbe: a hormonrendszerünk szintjén zajló, szó szerint mérhető változásba.
Mi történik a testben, amikor átöleljük a másikat
Amikor valaki hosszabban, tartósan átölel minket, az agy jutalmazó- és kötődési rendszere oxitocint kezd termelni. Ezt a hormont gyakran nevezik a kötődés vagy a bizalom hormonjának, mert kulcsszerepet játszik abban, hogy biztonságban érezzük magunkat egy másik ember közelében. A rövid, futó érintés is kivált belőle valamennyit, de a hosszabb, nyugodt ölelés alatt a szint jóval magasabbra kúszik, és tovább is marad emelkedett szinten.
Ezzel párhuzamosan csökken a kortizol, vagyis a stresszhormon mennyisége a vérben. Ez az az anyag, ami feszült helyzetekben felpörget minket, gyorsítja a szívverést és éberré tesz, hosszú távon viszont kimeríti a szervezetet. Egy nyugodt, hosszabb ölelés alatt a paraszimpatikus idegrendszer, vagyis a test megnyugvásért felelős ága veszi át az irányítást, ami miatt a légzés lelassul, az izmok ellazulnak.
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