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Napi horoszkóp 2026. szeptember 29. – Próbára tesznek a csillagok
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Napi horoszkóp 2026. szeptember 29. – Próbára tesznek a csillagok

Arany Inez
Írta 2026.09.29.
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Napi horoszkóp 2026. szeptember 29., kedd – nézd meg, mit tartogat a mai nap a csillagjegyed számára a szerelemben, a munkában és a hétköznapokban. Ma érdemes egy kicsit lelassítani és figyelmesebbnek lenni magaddal.

Szeptember 29-én még érezhetjük a napokkal ezelőtti Kos telihold intenzív utóhatását, miközben az égbolt egyre erősebben az egyensúly és a felelősség kérdéseire irányítja a figyelmet. A Nap és a Szaturnusz szembenállása könnyen próbára teheti a kapcsolatainkat és azt is, mennyire tudjuk összehangolni saját akaratunkat mások igényeivel. Közben a Merkúr és a Felszálló Holdcsomópont harmonikus kapcsolata fontos beszélgetéseknek, döntéseknek vagy akár egy jövőnket meghatározó lehetőségnek is utat nyithat. A Bika Hold pedig segít lassítani és visszatalálni ahhoz, ami valóban biztonságot és stabilitást ad.

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Ma reggel valószínűleg tele leszel energiával, és legszívesebben egyszerre kezdenél bele öt dologba. Csak lassan a testtel! Ha megpróbálsz mindent egyszerre elintézni, a végén semmi sem lesz kész rendesen. Válaszd ki azt az egy feladatot, ami tényleg fontos, és arra koncentrálj. Meglátod, sokkal elégedettebb leszel este.

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