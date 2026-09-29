október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
Ha már fejben a következő utazásodat tervezed, ezeket a bel-és külföldi úti célokat imádni fogod
Unsplash

Címlap / Kikapcsolódás / Utazás / Ha már fejben a következő utazásodat...

Ha már fejben a következő utazásodat tervezed, ezeket a bel-és külföldi úti célokat imádni fogod

Szalai Dóra
Írta 2026.09.29.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Ha már fejben a következő utazásodat tervezed, mutatunk néhány gyönyörű belföldi és külföldi úti célt, amelyek tökéletesek lehetnek a következő kiruccanáshoz.

Ha már most azon jár az eszed, hová indulhatnál legközelebb, ideje egy kis inspirációt gyűjteni. Összegyűjtöttünk néhány különleges belföldi és külföldi úti célt, amelyek között romantikus, pihentető és kalandos helyeket is találsz. Lehet, hogy a következő utazásodhoz éppen itt találod meg az ötletet.

Csendes bélgyulladás: 7 testi jel, amit érdemes komolyan venni

Utazás belföldön

Tihany és a Balaton-felvidék

A Tihanyi-félsziget levendulamezői júniusban lilás füstbe borítják a dombokat, de a hely nem csak virágzáskor szép. A visszhang-domb és a bencés apátság körüli kilátópontokról belátható a tó nagy része, alkonyatkor pedig a víz felszíne rézszínűvé válik. Aki szereti a lassú reggeleket, annak a Balaton-felvidék borvidéki falvai, Szentbékkálla és Kővágóörs vidéke ajánlott, ahol a kőtengerek és a szőlősorok között alig van forgalom.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
📅KisokosMunkaszüneti napokünnepnapok, hosszú hétvégék
A Kikapcsolódás rovat legjobbjai minden pénteken a postaládádban

Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

„Nem jó nekik semmi”: miért haragszanak a férfiak a mai nőkre?

Ezeket olvassák most

7 néma jel, hogy évek óta mások elvárásai szerint élsz

7 néma jel, hogy évek óta mások elvárásai szerint élsz

Melyik kínai csillagjegy vagy? Ezt árulja el rólad

Melyik kínai csillagjegy vagy? Ezt árulja el rólad

Ez a 3 csillagjegy képtelen egyedül maradni – igazi kapcsolatfüggők

Ez a 3 csillagjegy képtelen egyedül maradni – igazi kapcsolatfüggők

3 csillagjegy, akinek megnő az önbizalma októberben

3 csillagjegy, akinek megnő az önbizalma októberben

Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

„Gondolkodás nélkül megtenném” – Férfiakat kérdeztünk, hogy félrelépnének-e, ha a feleség garantáltan nem tudná meg

„Gondolkodás nélkül megtenném” – Férfiakat kérdeztünk, hogy félrelépnének-e, ha a feleség garantáltan nem tudná meg

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Kikapcsolódás rovat legjobbjai minden pénteken a postaládádban

Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.