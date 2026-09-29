Ha már fejben a következő utazásodat tervezed, ezeket a bel-és külföldi úti célokat imádni fogod

Ha már fejben a következő utazásodat tervezed, mutatunk néhány gyönyörű belföldi és külföldi úti célt, amelyek tökéletesek lehetnek a következő kiruccanáshoz.

Ha már most azon jár az eszed, hová indulhatnál legközelebb, ideje egy kis inspirációt gyűjteni. Összegyűjtöttünk néhány különleges belföldi és külföldi úti célt, amelyek között romantikus, pihentető és kalandos helyeket is találsz. Lehet, hogy a következő utazásodhoz éppen itt találod meg az ötletet.

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Utazás belföldön

Tihany és a Balaton-felvidék

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A Tihanyi-félsziget levendulamezői júniusban lilás füstbe borítják a dombokat, de a hely nem csak virágzáskor szép. A visszhang-domb és a bencés apátság körüli kilátópontokról belátható a tó nagy része, alkonyatkor pedig a víz felszíne rézszínűvé válik. Aki szereti a lassú reggeleket, annak a Balaton-felvidék borvidéki falvai, Szentbékkálla és Kővágóörs vidéke ajánlott, ahol a kőtengerek és a szőlősorok között alig van forgalom.

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