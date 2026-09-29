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Szeptemberi otthoni naptár: ezt érdemes ezen a hétvégén, a hónap végén és még a hideg előtt elintézned
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Szeptemberi otthoni naptár: ezt érdemes ezen a hétvégén, a hónap végén és még a hideg előtt elintézned

Lukács Kamilla
Írta 2026.09.29.
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A fűtési szezon Magyarországon jellemzően október közepén indul, de a kazánosok, kéményseprők és ablakszerelők naptárában szeptember a legforgalmasabb hónap. Aki ilyenkor még várakozó álláspontra helyezkedik, novemberben már hetekig várhat egy kéményseprői időpontra vagy egy szervizesre. Van tehát egy szűk ablak, amíg még nyugodtan, sietség nélkül el lehet intézni azt, amit a nyár alatt elhalasztottunk.

Szeptember végén már érezni lehet, hogy lassan beköszönt a hűvösebb idő, ezért érdemes átnézni, mi az, amit még a hideg beköszönte előtt el kell intézni otthon. A fűtés ellenőrzésétől az ablakok és ajtók átnézésén át egészen a kerti teendőkig akad néhány dolog, amit jobb nem az utolsó pillanatra hagyni. Mutatjuk, mi kerüljön fel az otthoni teendők listájára még ezen a hétvégén, illetve a hónap utolsó napjaiban.

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Ezen a hétvégén: a gyors, de sokat érő teendők

Nem kell nagy felfordulást csinálni, elég két-három óra egy szabad délelőttön. Első lépésként érdemes végigjárni a lakást egy jegyzetfüzettel, és feljegyezni minden apró hibát: a csöpögő csapot, a nyikorgó ajtót, a repedt szigetelést az ablak körül. Ezek azok a dolgok, amelyeket hónapok óta megszoktunk, ezért már fel sem tűnnek, pedig a hideg beköszöntével pontosan ezeken keresztül szökik el a meleg.

  • Ablakok és ajtók tömítése: egy gumi tömítőprofil pár ezer forintból megoldható, és jelentősen csökkenti a huzatot.
  • Szúnyoghálók leszedése és tárolása: száraz, tiszta állapotban tegyük el, így tavasszal nem kell újat venni.
  • Kerti bútorok és grillsütő tisztítása, mielőtt beázik az őszi eső.
  • Esőcsatornák átnézése: a lehullott levelek eltömíthetik, ami beázáshoz vezethet az első komolyabb esőnél.
Ablakok ellenőrzése
Pexels

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