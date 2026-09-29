Szeptemberi otthoni naptár: ezt érdemes ezen a hétvégén, a hónap végén és még a hideg előtt elintézned

Szeptember végén már érezni lehet, hogy lassan beköszönt a hűvösebb idő, ezért érdemes átnézni, mi az, amit még a hideg beköszönte előtt el kell intézni otthon. A fűtés ellenőrzésétől az ablakok és ajtók átnézésén át egészen a kerti teendőkig akad néhány dolog, amit jobb nem az utolsó pillanatra hagyni. Mutatjuk, mi kerüljön fel az otthoni teendők listájára még ezen a hétvégén, illetve a hónap utolsó napjaiban.
Ezen a hétvégén: a gyors, de sokat érő teendők
Nem kell nagy felfordulást csinálni, elég két-három óra egy szabad délelőttön. Első lépésként érdemes végigjárni a lakást egy jegyzetfüzettel, és feljegyezni minden apró hibát: a csöpögő csapot, a nyikorgó ajtót, a repedt szigetelést az ablak körül. Ezek azok a dolgok, amelyeket hónapok óta megszoktunk, ezért már fel sem tűnnek, pedig a hideg beköszöntével pontosan ezeken keresztül szökik el a meleg.
- Ablakok és ajtók tömítése: egy gumi tömítőprofil pár ezer forintból megoldható, és jelentősen csökkenti a huzatot.
- Szúnyoghálók leszedése és tárolása: száraz, tiszta állapotban tegyük el, így tavasszal nem kell újat venni.
- Kerti bútorok és grillsütő tisztítása, mielőtt beázik az őszi eső.
- Esőcsatornák átnézése: a lehullott levelek eltömíthetik, ami beázáshoz vezethet az első komolyabb esőnél.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.