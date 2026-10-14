„Nem jövök be a pasiknak, akik nekem tetszenek” – Hányszor voltál a Halo-effektus áldozata?

A Holdudvar-hatás egy jól ismert jelenség, amely sokakat megzavar, amikor vonzó emberek közelébe kerülnek. De vajon hogyan szabotálja ez az effektus a randiéletet, és mit tehetünk ellene?

Így szabotál a Halo effektus, amikor az ellenkező nemhez közelednél.

Koszos a szúnyogháló? Így lesz újra kristálytiszta pár perc alatt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A tipikus helyzet

Találkozom egy helyes sráccal. Elkezdünk beszélgetni és én, aki egyébként egy művelt, szellemes és beszédes figura vagyok, hirtelen a világ legbénább némberévé változom. Idegesen a szavába vágok, túl hangosan nevetek, marhaságokat beszélek vagy épp ellenkezőleg: kuka vagyok.

Mintha újra egy félszeg tini lennék, túlgondolom az egészet, rágörcsölök. Veled is történt már ilyen? Ez a Holdudvar-hatás, ami a vonzó emberek közelében történik. Amikor az ember túl sokat képzel bele a másikba pusztán azért, mert jól néz ki. Én egy dadogó tökfejjé változom előttük, ezért – érthetően – sosem sikerül bevágódnom náluk. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 2. a numerológia szerint: rend és megbízhatóság Miért tör rád ősszel a szorongás, amikor azt hitted, már feldolgoztad? Az évforduló-effektus évekkel később is kísérthet Megörököltem a legfinomabb családi csalamádé receptet – és most megosztom veled Anya vagyok, de néha idegennek érzem magam a saját korosztályomban

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.