„Nem jövök be a pasiknak, akik nekem tetszenek” – Hányszor voltál a Halo-effektus áldozata?

Így szabotál a Halo effektus, amikor az ellenkező nemhez közelednél.
A tipikus helyzet
Találkozom egy helyes sráccal. Elkezdünk beszélgetni és én, aki egyébként egy művelt, szellemes és beszédes figura vagyok, hirtelen a világ legbénább némberévé változom. Idegesen a szavába vágok, túl hangosan nevetek, marhaságokat beszélek vagy épp ellenkezőleg: kuka vagyok.
Mintha újra egy félszeg tini lennék, túlgondolom az egészet, rágörcsölök. Veled is történt már ilyen? Ez a Holdudvar-hatás, ami a vonzó emberek közelében történik. Amikor az ember túl sokat képzel bele a másikba pusztán azért, mert jól néz ki. Én egy dadogó tökfejjé változom előttük, ezért – érthetően – sosem sikerül bevágódnom náluk.
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