A tükörneuronjaink felelősek a „szerelem első látásra” élményért – hogyan működik?

A válasz: igen, van. A kutatók szerint ilyenkor a tükörneuronok trükköznek az agyunkban.
Mik azok a tükörneuronok, és miért fontosak?
A tükörneuronok olyan idegsejtek az agyunkban, amelyek akkor is aktiválódnak, ha csak nézünk valakit, és látjuk, hogy valamit csinál – például mosolyog vagy meghatódik.
Ezért van az, hogy ha valaki ránk mosolyog, mi is könnyebben visszamosolygunk. Vagy ha valaki szomorú, mi is elkezdjük rosszul érezni magunkat – még akkor is, ha csak az arcát nézzük. Ez a „ráhangolódás” segít megérteni egymást, és ez alapja lehet a gyors, mély vonzalomnak is.
