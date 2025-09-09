A tükörneuronjaink felelősek a „szerelem első látásra” élményért – hogyan működik?
iStock

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / A tükörneuronjaink felelősek a...

A tükörneuronjaink felelősek a „szerelem első látásra” élményért – hogyan működik?

Farkas Izabella
Írta 2025.09.09.

Biztosan volt már olyan, hogy ránéztél valakire, és abban a pillanatban tudtad, hogy „valami van köztetek”. Nem beszéltetek, nem történt semmi különös – mégis olyan érzés volt, mintha ezer éve ismernéd őt. Ezt hívjuk sokszor szerelemnek első látásra. De vajon ez tényleg csak megérzés… vagy van mögötte valami tudományos magyarázat?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A válasz: igen, van. A kutatók szerint ilyenkor a tükörneuronok trükköznek az agyunkban.

Mik azok a tükörneuronok, és miért fontosak?

A tükörneuronok olyan idegsejtek az agyunkban, amelyek akkor is aktiválódnak, ha csak nézünk valakit, és látjuk, hogy valamit csinál – például mosolyog vagy meghatódik.

Ezek a neuronok „leutánozzák” a másik ember érzéseit a mi agyunkban, mintha egy kicsit mi is átélnénk, amit ő.

Mások ezeket olvassák

Ezért van az, hogy ha valaki ránk mosolyog, mi is könnyebben visszamosolygunk. Vagy ha valaki szomorú, mi is elkezdjük rosszul érezni magunkat – még akkor is, ha csak az arcát nézzük. Ez a „ráhangolódás” segít megérteni egymást, és ez alapja lehet a gyors, mély vonzalomnak is.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„Fáradt voltam a sze*hez, erre azonnal szakított velem” – Szürreális szakítós sztorik

„Fáradt voltam a sze*hez, erre azonnal szakított velem” – Szürreális szakítós sztorik
Így szabadulj meg azoktól az apró, szürke bogaraktól az otthonodban: tippek ezüstös pikkelyke ellen

Így szabadulj meg azoktól az apró, szürke bogaraktól az otthonodban: tippek ezüstös pikkelyke ellen
Holnaptól indulhat a méregtelenítés! 3 napos újévi zöld-diéta

Holnaptól indulhat a méregtelenítés! 3 napos újévi zöld-diéta
Mi a születési számod? Ebben a művészeti ágban lehetnél sikeres

Mi a születési számod? Ebben a művészeti ágban lehetnél sikeres
Vérszívó kullancsok: van egy természetes kullancsriasztó receptünk

Vérszívó kullancsok: van egy természetes kullancsriasztó receptünk
Kiderült: A hajszárító mégis csak jobb a hajnak, mint a sima levegő!

Kiderült: A hajszárító mégis csak jobb a hajnak, mint a sima levegő!
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK