Nem az AI-jal van bajom, hanem azzal, hogy eltűnik a kreativitás

Mostanában szinte divat lett az AI-t szidni – de valóban a mesterséges intelligencia a probléma, vagy inkább az ötletek hiánya? Schuszter Borka véleménycikkében arról ír, miért nem az eszközzel, hanem a gondolkodás feladásával van baja.

Véleménycikk: Schuszter Borka

„Nem megyek el az eseményedre, ha az AI csinálta a plakátot!” Valószínűleg te is találkoztál már ezzel a sértődött mondattal, sokszor egy kreatív szakember, vagy éppen egy influenszer szájából. Mostanában szinte divat lett AI-t szidni. AI-plakát, AI-kép, AI-videó, AI-szöveg: ha kiderül valamiről, hogy mesterséges intelligencia készítette, vagy azt használtak a készítéséhez, sokan máris úgy érzik, hogy ezzel az alkotás értéke is megszűnt.

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Én ezzel nem értek egyet

Nem az AI-jal van bajom. Hanem azzal, amikor nincs mögötte semmilyen ötlet. Szerintem ugyanis az AI önmagában ugyanolyan eszköz, mint bármelyik másik. Lehet vele valami fantasztikusat létrehozni, és lehet vele elképesztően igénytelen dolgokat is gyártani. Ahogy lehet egy fényképezőgéppel is zseniális fotót készíteni, és olyat is, ami csak a tárhelyet foglalja. Lehet egy zongorán gyönyörű dallamokat játszani, és lehet ugyanazon a zongorán éktelenül kopácsolni is.

Az AI egyik legérdekesebb tulajdonsága az, hogy olyan dolgokat is megvalósíthatóvá tesz, amelyekhez korábban komoly technikai tudás kellett.

Nem tudsz rajzolni? Ettől még lehet egy pontos képed arról, hogyan nézne ki az, amit elképzeltél.

Nem tudsz animálni? Ettől még létrehozhatsz egy mozgóképet a fejedben létező jelenetből.

Nem értesz a képszerkesztéshez, a videóvágáshoz vagy bizonyos technikai munkafolyamatokhoz? Az AI ezek egy részét elérhetőbbé teheti. Olvass még a témában „Szégyenszemre haza kellett költöznöm anyámhoz” – mi történt, amikor 30 felett visszakényszerültél a szülői házba? Ezt hozza 2026. október 4. a numerológia szerint: kapcsolódás és gondoskodás Ezt hozza 2026. október 5. a numerológia szerint: elmélyülés és önreflexió Ezt hozza 2026. október 6. a numerológia szerint: erő és beteljesülés

És szerintem ez nem feltétlenül a kreativitás végét jelenti, hanem éppen ellenkezőleg: rengeteg embernek adhat eszközt ahhoz, hogy végre megmutassa, mi van a fejében.

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