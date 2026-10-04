október 4. Ferenc napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
október 4. Ferenc napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
Nem akarok olyan ember lenni, akit mindenki kedvel – és nem is tudnék
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / Nem akarok olyan ember lenni, akit...

Nem akarok olyan ember lenni, akit mindenki kedvel – és nem is tudnék

Schuster Borka
Írta 2026.10.04.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Sokáig azt hittem, az egyik legfontosabb dolog, amit elérhetek az életben, hogy az emberek szeretnek. Ma már egyáltalán nem vágyom erre.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Fontosnak éreztem, hogy jó fejnek tartsanak, könnyű legyen velem kijönni, és lehetőleg senki ne menjen haza egy beszélgetés után úgy, hogy azt gondolja: na, ezt a nőt inkább többet nem akarom látni.

Egy idegen nő a nagyapám sírjánál: a temetés, ami mindent felforgatott

Ma már egyáltalán nem vágyom erre

Nem azért, mert nem érdekel, mit gondolnak rólam mások. Persze, hogy érdekel. Valószínűleg kevés olyan ember van, aki tényleg teljesen függetleníteni tudja magát mások véleményétől. Én sem. Rosszul tud esni, ha valaki félreért, ha nem kedvel, vagy ha olyan tulajdonságot lát bennem, amivel én magam sem azonosulok.

De egyre kevésbé gondolom, hogy az a cél, hogy mindenki kedveljen.

Egyszerűen azért, mert ez valójában lehetetlen. És ha mégis megpróbálnám, annak valószínűleg az lenne az ára, hogy egy idő után már azt sem tudnám, én mit szeretnék, vagy hogy én ki vagyok.

Olvass még a témában

Mert ahhoz, hogy mindenki kedveljen, folyamatosan alkalmazkodni kellene. Máshogy beszélni az egyik emberrel, máshogy a másikkal. Bizonyos véleményeket inkább megtartani magamnak, nehogy valakit zavarjanak. Nem mondani nemet, amikor valójában nemet szeretnék mondani. Nem vállalni fel azt, ami esetleg megosztó. Kicsit halkabbnak, kicsit kedvesebbnek, kicsit könnyebben emészthetőnek lenni.

És közben folyamatosan figyelni, hogy még mindig szerethető vagyok-e.

Egy idő után rájöttem, hogy ez nekem sokkal fárasztóbb, mint elfogadni, hogy néha valaki egyszerűen nem fog kedvelni.

Lehet, hogy túl határozott vagyok. Lehet, hogy valakinek túl hangos a személyiségem, másnak túl sokat beszélek, megint másnak az nem tetszik, hogy bizonyos dolgokról nagyon határozott véleményem van. És biztosan vannak olyan emberek is, akikkel egyszerűen nem működne a kémia. Nem azért, mert bármelyikünk rossz ember, hanem mert nem mindenki passzol mindenkihez.

Mosolygós, szép nő portré
iStock

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/2
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Karmikus visszatérés: 4 csillagjegy, akinél megszólal a múlt

Ezeket olvassák most

„Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk

„Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk

A zsíros és ragacsos szagelszívó legjobb házi ellenszere

A zsíros és ragacsos szagelszívó legjobb házi ellenszere

Napi horoszkóp 2026. október 4. – Ideje letenni a terheket

Napi horoszkóp 2026. október 4. – Ideje letenni a terheket

Rám írt a férje, én meg csak tépelődöm: a helyzet, amiből nőként csak vesztesen jöhetsz ki

Rám írt a férje, én meg csak tépelődöm: a helyzet, amiből nőként csak vesztesen jöhetsz ki

Három héttel a megcsalás után leültünk vacsorázni – amit mondott, arra nem számítottam

Három héttel a megcsalás után leültünk vacsorázni – amit mondott, arra nem számítottam

Ez a 4 csillagjegy ősszel jön rá, hogy rossz emberre pazarolta a figyelmét

Ez a 4 csillagjegy ősszel jön rá, hogy rossz emberre pazarolta a figyelmét

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.