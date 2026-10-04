Nem akarok olyan ember lenni, akit mindenki kedvel – és nem is tudnék

Sokáig azt hittem, az egyik legfontosabb dolog, amit elérhetek az életben, hogy az emberek szeretnek. Ma már egyáltalán nem vágyom erre.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Fontosnak éreztem, hogy jó fejnek tartsanak, könnyű legyen velem kijönni, és lehetőleg senki ne menjen haza egy beszélgetés után úgy, hogy azt gondolja: na, ezt a nőt inkább többet nem akarom látni.

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Ma már egyáltalán nem vágyom erre

Nem azért, mert nem érdekel, mit gondolnak rólam mások. Persze, hogy érdekel. Valószínűleg kevés olyan ember van, aki tényleg teljesen függetleníteni tudja magát mások véleményétől. Én sem. Rosszul tud esni, ha valaki félreért, ha nem kedvel, vagy ha olyan tulajdonságot lát bennem, amivel én magam sem azonosulok.

De egyre kevésbé gondolom, hogy az a cél, hogy mindenki kedveljen.

Egyszerűen azért, mert ez valójában lehetetlen. És ha mégis megpróbálnám, annak valószínűleg az lenne az ára, hogy egy idő után már azt sem tudnám, én mit szeretnék, vagy hogy én ki vagyok. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. szeptember 28. a numerológia szerint: érzékenység és harmónia „A srác, aki a suliban csúfolt, hogy szegények vagyunk, most hajléktalan” – Hogyan szembesültél a karma hatalmával? „Két napi előkészület, hogy egy délutánra egyedül hagyjam a gyerekekkel” – ha a férjed azt hiszi, kiveszi a részét a házasságból, küldd el neki ezt Ezt hozza 2026. szeptember 20. a numerológia szerint: önkifejezés és öröm

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Mert ahhoz, hogy mindenki kedveljen, folyamatosan alkalmazkodni kellene. Máshogy beszélni az egyik emberrel, máshogy a másikkal. Bizonyos véleményeket inkább megtartani magamnak, nehogy valakit zavarjanak. Nem mondani nemet, amikor valójában nemet szeretnék mondani. Nem vállalni fel azt, ami esetleg megosztó. Kicsit halkabbnak, kicsit kedvesebbnek, kicsit könnyebben emészthetőnek lenni.

És közben folyamatosan figyelni, hogy még mindig szerethető vagyok-e.

Egy idő után rájöttem, hogy ez nekem sokkal fárasztóbb, mint elfogadni, hogy néha valaki egyszerűen nem fog kedvelni.

Lehet, hogy túl határozott vagyok. Lehet, hogy valakinek túl hangos a személyiségem, másnak túl sokat beszélek, megint másnak az nem tetszik, hogy bizonyos dolgokról nagyon határozott véleményem van. És biztosan vannak olyan emberek is, akikkel egyszerűen nem működne a kémia. Nem azért, mert bármelyikünk rossz ember, hanem mert nem mindenki passzol mindenkihez.

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