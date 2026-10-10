Napi horoszkóp 2026. október 10. – A Mérleg Újhold a megújulás erejét hozza

Október 10-én különleges energiák kerülnek előtérbe, amelyek a kapcsolatainkat, az érzelmi egyensúlyunkat és a jövőnkkel kapcsolatos döntéseinket is befolyásolhatják. A Mérleg jegyében kiteljesedő újhold a megújulás és az újrakezdés lehetőségét jelképezi, miközben arra ösztönöz, hogy őszintén szembenézzünk a kapcsolatainkban megbújó feszültségekkel. A Vénusz hátráló mozgása miatt a múltból visszatérő érzések és lezáratlan ügyek is figyelmet kaphatnak, így olyan felismerésekre juthatunk, amelyek hosszabb távon változtathatják meg a hozzáállásunkat. A Jupiter támogató hatása eközben optimizmust és új lehetőségeket ígérhet azoknak, akik készek más szemszögből tekinteni a helyzetükre. Nézd meg, mit tartogat a mai napi horoszkóp a csillagjegyed számára!
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