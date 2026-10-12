október 12. Miksa napja Ma: 16°C Holnap: 16°C ☁️
október 12. Miksa napja Ma: 16°C Holnap: 16°C ☁️
Mondjuk ki: a felnőttek sokszor hülyék – és ezért nem nevelem a lányom arra, hogy csak a kora miatt tiszteljen valakit
iStock

Címlap / Életmód / Család / Mondjuk ki: a felnőttek sokszor hülyék...

Mondjuk ki: a felnőttek sokszor hülyék – és ezért nem nevelem a lányom arra, hogy csak a kora miatt tiszteljen valakit

Schuster Borka
Írta 2026.10.12.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Van egy régi mondat, amit szerintem rengeteg gyerek hallott már: „Tiszteld az idősebbeket!" Mintha a születési dátum önmagában valamiféle erkölcsi rangsort állítana fel közöttünk. Én ezt tudatosan nem tanítom a lányomnak.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Aki ötvenéves, azt jobban kell tisztelni, mint aki húsz. Aki hetven, azt pedig még jobban. Én ezt tudatosan nem tanítom a lányomnak.

Nyár végi holdfogyatkozás: 3 csillagjegy leteszi a régi fájdalmát

Nem azért, mert szerintem a gyerekeknek nem kell tisztelniük a felnőtteket. Éppen ellenkezőleg. Azt szeretném megtanítani neki, hogy minden emberrel tisztelettel bánjon.

Nálam a tisztelet nem az életkorhoz kötődik

Az embernek jár egy alapvető megbecsülés. Az, hogy normálisan beszélünk hozzá, nem alázzuk meg, nem bánunk vele szándékosan tiszteletlenül, és nem vesszük semmibe a méltóságát, az origója mindennek. Ez szerintem mindenkinek jár, legyen hatéves vagy nyolcvanhat.

Olvass még a témában

De ezen túl van egy másik fajta tisztelet is. Amit nem automatikusan kapunk meg, hanem bizonyos értelemben kiérdemlünk.

Lehet valakit tisztelni a tudásáért. Azért, amit létrehozott. Azért, ahogyan másokkal bánik. A bátorságáért, a munkájáért, a tisztességéért, azért, ahogyan egy nehéz helyzetben viselkedik.

De a kor?

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

3 csillagjegy, akit próbára tesz a sors

Ezeket olvassák most

„Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre

„Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre

A horkolás miatt kezdtünk külön aludni, aztán észre sem vettük, hogy elidegenedtünk egymástól

A horkolás miatt kezdtünk külön aludni, aztán észre sem vettük, hogy elidegenedtünk egymástól

5 csillagjegy, aki mellé október végén szegődik a szerencse

5 csillagjegy, aki mellé október végén szegődik a szerencse

4 csillagjegy, akit egy váratlan találkozás ráz fel októberben

4 csillagjegy, akit egy váratlan találkozás ráz fel októberben

A vércukor-barát reggeli, ami hosszú ideig eltelít

A vércukor-barát reggeli, ami hosszú ideig eltelít

5 csillagjegy, aki hajlamos bennmaradni egy rossz kapcsolatban

5 csillagjegy, aki hajlamos bennmaradni egy rossz kapcsolatban

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.