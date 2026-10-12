Mondjuk ki: a felnőttek sokszor hülyék – és ezért nem nevelem a lányom arra, hogy csak a kora miatt tiszteljen valakit

Van egy régi mondat, amit szerintem rengeteg gyerek hallott már: „Tiszteld az idősebbeket!" Mintha a születési dátum önmagában valamiféle erkölcsi rangsort állítana fel közöttünk. Én ezt tudatosan nem tanítom a lányomnak.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Aki ötvenéves, azt jobban kell tisztelni, mint aki húsz. Aki hetven, azt pedig még jobban. Én ezt tudatosan nem tanítom a lányomnak.

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Nem azért, mert szerintem a gyerekeknek nem kell tisztelniük a felnőtteket. Éppen ellenkezőleg. Azt szeretném megtanítani neki, hogy minden emberrel tisztelettel bánjon.

Nálam a tisztelet nem az életkorhoz kötődik

Az embernek jár egy alapvető megbecsülés. Az, hogy normálisan beszélünk hozzá, nem alázzuk meg, nem bánunk vele szándékosan tiszteletlenül, és nem vesszük semmibe a méltóságát, az origója mindennek. Ez szerintem mindenkinek jár, legyen hatéves vagy nyolcvanhat. Olvass még a témában Miért próbálom rögtön elviccelni, ha valaki megdicsér? Te is csinálod ezt? „Vasárnap reggel 7-kor a telefonban üvöltött velem” – Elviselhetetlen főnökök Elfeledett szuperélelmiszerek: 10 szezonális zöldség, amit addig egyél, amíg friss Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Mérlegekkel

De ezen túl van egy másik fajta tisztelet is. Amit nem automatikusan kapunk meg, hanem bizonyos értelemben kiérdemlünk.

Lehet valakit tisztelni a tudásáért. Azért, amit létrehozott. Azért, ahogyan másokkal bánik. A bátorságáért, a munkájáért, a tisztességéért, azért, ahogyan egy nehéz helyzetben viselkedik.

De a kor?

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