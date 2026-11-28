Egy álláshirdetés fölött ültem húsz percig, a kurzor villogott a „Jelentkezem” gombon, aztán becsuktam a fület. Nem azért, mert valaki azt mondta volna, hogy alkalmatlan vagyok. Hanem mert én mondtam magamnak, csendben, egyetlen mondatban – és fenntartás nélkül elhittem.

A fejünkben futó mondatok azért olyan meggyőzőek, mert a saját hangunkon szólalnak meg. Nem vitatkozunk velük, ahogy egy kollégával vagy a szomszéddal tennénk. Pedig ezek a mondatok ugyanúgy állítások, amelyeket meg lehetne vizsgálni. Íme hat, amit szinte mindenki ismer, és néhány szempont, ami kibillenti őket a helyükről.

Megcsalt a férjem, de egy mondata jobban fájt a hűtlenségnél

1. „Ezt úgysem tudod megcsinálni”

A klasszikus. Általában akkor jelenik meg, amikor valami még ismeretlen feladat előtt állsz – tehát pont akkor, amikor a legkevesebb bizonyíték van ellened is, melletted is. Ez a mondat jóslatnak álcázza magát, holott csak egy érzés: a szorongás, hogy nem lesz azonnal jó. Kérdezd meg magadtól, mit jelent pontosan a „megcsinálni”. Tökéletesen? Elsőre? Segítség nélkül? A legtöbb kudarcjóslat szétesik, amint konkrétumot kér tőle az ember.

2. „Én mindig elrontom” A „mindig” az egyik leggyakoribb túlzás, amit magunknak mondunk. Egyetlen rossz prezentáció, két félresikerült kapcsolat vagy három elhalasztott határidő után a fejünk szabállyá emeli a kivételt. Ha veszed a fáradságot, és felsorolod azokat az alkalmakat, amikor nem rontottad el, szinte mindig hosszabb lesz a lista, mint hitted. Csak azokra nem emlékszünk, mert nem fájtak. 3. „Mindenki más könnyebben csinálja” Ez a mondat abból él, hogy mások eredményét látod, a folyamatukat nem. Nem látod a kollégád harmadik átiratát, a barátnőd reggeli pánikját indulás előtt, a szomszéd három éve tartó halogatását. Az összehasonlítás ráadásul többnyire félrevezető: a te belső bizonytalanságodat veted össze mások külső nyugalmával. Két teljesen eltérő adathalmaz. 4. „Már túl késő belekezdeni” A késés érzése szinte sosem a naptárból jön, hanem egy elképzelt menetrendből, amit valamikor húszévesen állítottunk össze magunknak. A kérdés nem az, hogy hány éves vagy, hanem hogy mennyi időd marad még – és erre a válasz jellemzően sokkal több, mint amennyit a mondat sugall. Aki elkezd valamit ötvenévesen, ötvenötre öt év gyakorlattal rendelkezik. Aki nem kezdi el, ötvenöt évesen pontosan ott tart, ahol most. 5. „Ha nemet mondok, megharagszanak rám” Ez a mondat azért alattomos, mert más emberek fejében játszódik, ahová nem látunk be. Feltételezést kezelünk tényként, és a feltételezés alapján mondunk igent olyasmire, amire nincs kapacitásunk. Érdemes kipróbálni valami aprónál: egy meghívásnál, egy plusz feladatnál. A legtöbbször kiderül, hogy a másik egyszerűen megkeres valaki mást, és nincs dráma. 6. „Nem vagyok elég jó hozzá” Ennek a mondatnak soha nincs mérőszáma. Elég jó – mihez képest, kinek a szemében, milyen skálán? A „nem elég jó” valójában ritkán szakmai ítélet; sokkal inkább egy régi érzés, amit valahonnan hoztunk, és ami most ráül egy teljesen friss helyzetre. Ha papírra írod, és odaírod mellé, mi lenne a bizonyíték az ellenkezőjére, többnyire kínosan rövid lesz a vádirat. Mit lehet kezdeni velük Nem azt, hogy elhallgattatjuk őket. Ez a legtöbb embernél úgysem működik: minél jobban nyomjuk le a mondatot, annál hangosabb lesz. Ami viszont segít, az a távolságtartás. Nem „alkalmatlan vagyok”, hanem „most azt gondolom magamról, hogy alkalmatlan vagyok”. Ugyanaz a tartalom, de hirtelen látszik, hogy ez egy gondolat, nem pedig a valóság leírása. A másik, ami működni szokott: nézd meg, kinek a hangján szólal meg a mondat. Néha tényleg a sajátunk. Néha viszont egy tanáré, egy szülőé, egy régi főnöké, aki húsz éve mondott valamit, és azóta is visszatér a mondata. Attól, hogy sokszor hallottuk, még nem lett igaz. Az álláshirdetésre végül jelentkeztem, két nappal később, reggel, kávé előtt, mielőtt a fejem felébredt volna annyira, hogy közbeszóljon. Nem vettek fel. A mondat persze azonnal megszólalt, hogy „ugye, megmondtam” – csak közben már tudtam, hogy ez a mondat akkor is ugyanezt mondta volna, ha felvesznek.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.