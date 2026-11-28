Az adventi naptárakról valószínűleg neked is a csokoládé jut eszedbe először, pedig a decemberi visszaszámlálásnak már egészen más formái is vannak.

Miért kellene minden reggel ugyanazt az apró édességet kibontani, ha akár egy mini kirakós, egy új kreatív eszköz vagy egy különleges kávé is várhat rád?

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Ha idén valami izgalmasabbra vágysz, nézz körül az extrább naptárak között. Akad köztük olyan, amivel a kreativitásodat tesztelheted, mások a hobbidnak kedveznek, és olyan is, amelyik a karácsony előtti reggeleket teszi egy kicsit élvezetesebbé. Az alábbi naptárak között garantáltan találsz olyat, amelyiknek még az utolsó ablak mögött rejlő meglepetést is várod.

Mini puzzle

Kidero / Eurographics puzzle adventi naptár

Ha szereted a kirakókat, de nincs kedved egy egész hétvégét azzal tölteni, hogy megtaláld az utolsó darabot a kanapé alatt, ez a naptár neked való. December minden napjára egy 50 darabos minipuzzle jut, így az ünnepi képek összeállítása egy rövid, kellemes kikapcsolódás lehet a reggeli kávé vagy az esti sorozat mellé. Olvass még a témában Tedd rendbe novemberben: 7 dolog, amitől megszabadulva nyugodtabban várhatod az ünnepeket 6 világítási trükk, amitől sokkal melegebb lehet az otthonod – lakberendezők szerint 5+1 zöldség, amit érdemes gyakran szüretelni, hogy még több termést hozzon Ezért imádod annyira az antik és vintage dekorációkat a pszichológusok szerint

A 24 apró kirakóval a karácsonyi várakozás is sokkal játékosabbá válik, ráadásul a csokik helyett ezúttal egy kis sikerélmény vár minden nap.

Adventi kalendárium művészeknek Aki szeret rajzolni, festeni, alkotni, annak egy kreatív adventi naptár sokkal izgalmasabb lehet, mint a hagyományos édességes változat. Ez a kalendárium 24 napra elegendő művészeti meglepetést rejt, amelyekkel új technikákat próbálhatsz ki, vagy egyszerűen csak előveheted a kreatív oldaladat. Különösen jó választás azoknak, akiknek mindig van egy félbehagyott DIY-projektjük, vagy szeretnének egy kis időt szánni az alkotásra a decemberi rohanásban. Barkács adventi naptár A barkácsolás szerelmeseinek is jár a napi meglepetés, ráadásul ez a naptár nemcsak a karácsonyi hangulatot, hanem a szerszámosládát is feldobja. A Bosch adventi kalendáriumában különféle barkácskiegészítők és praktikus szerszámok lapulnak, amelyek jól jöhetnek a kisebb otthoni javításoknál vagy kreatív projektek során. Ha a családban valaki inkább egy új csavarhúzónak örül, mint egy bonbonnak, ezzel aligha lehet mellélőni. Crocs díszek A Crocs rajongói pontosan tudják, hogy a cipő személyre szabása legalább olyan fontos, mint maga a lábbeli, így egy újabb adag Jibbitz charm mindig jól jön. Ez az adventi naptár 24 apró, karácsonyi hangulatú díszt rejt, amelyekkel ünnepivé varázsolhatod a kedvenc papucsodat. A klasszikus karácsonyi motívumoktól a nosztalgikus figurákig mindenféle apróság helyet kaphat rajta, így december végére akár egy teljesen új, ünnepi Crocs is összeállhat. Teás kalendárium A hideg decemberi reggeleken vagy a délutáni szünetben különösen jól esik egy forró tea, ez a naptár pedig minden napra tartogat egy új ízt. A bájos, sorházakat idéző csomagolás mögött különböző bio teák lapulnak, így a klasszikus fekete és zöld teák mellett gyümölcsös vagy fűszeres változatokat is felfedezhetsz. Tökéletes választás, ha szereted a teázást, de szívesen próbálsz ki olyan ízeket is, amelyeket magadtól talán nem vennél le a polcról. Adventi naptár a gyertyaimádóknak Ha nálad a lakás illatosítása már-már külön hobbi, és egy új gyertya láttán nehéz ellenállni a kísértésnek, ez az adventi naptár remek választás lehet. A Yankee Candle gyűjtői kiadása különböző illatú gyertyákat rejt, így a karácsony előtti időszakban minden nap más hangulatot teremthetsz otthon. A kisebb gyertyák ráadásul arra is lehetőséget adnak, hogy olyan illatokat próbálj ki, amelyekből nem feltétlenül vásárolnál rögtön nagy kiszerelést. 12 napos kávés naptár A kávérajongóknak nem feltétlenül kell 24 napig várniuk a kedvenc italukra, ez a kalendárium ugyanis 12 különleges kávés meglepetést kínál. A különböző ízek és aromák lehetőséget adnak arra, hogy a megszokott reggeli kávé helyett valami újat próbálj ki, és akár a kedvenc ünnepi ízedet is megtaláld. Ha egyetlen nap sem indulhat koffein nélkül, ez a naptár a karácsony előtti időszak egyik legjobb ajándéka lehet. Adventi naptár fűszernövényekkel A kertészkedés szerelmeseinek vagy azoknak, akik már régóta szeretnének saját fűszernövényeket nevelni, ez a magokat rejtő adventi kalendárium különösen izgalmas meglepetés. A 24 ablak mögött különböző fűszernövények magjai lapulnak, így a decemberi várakozás egy új hobbival is összekapcsolódhat. Bár a növények nem fognak karácsonyra teljes pompájukban virítani, a naptárból származó magok később a konyhaablakban vagy a kertben is életre kelhetnek, és hosszú távon is örömet okozhatnak.

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