5 mondat, ami azonnal leleplezi az álszent embereket – te is hallottad már őket?

Az álszent kommunikáció ritkán ordít, inkább szépen becsomagolva, mosolyogva érkezik, és épp ezért nehéz tetten érni.

Van egy mondat, amit szinte mindenki kimondott már legalább egyszer, és pontosan ott csattan, ahol a legjobban fáj: „Én csak őszinte vagyok veled.” Aztán jön a sértés, a lekicsinylés, a másik ledorongolása, és a végén mindenki úgy áll fel az asztaltól, hogy a bántó fél marad az áldozat szerepében. Pszichológusok régóta foglalkoznak azzal, hogyan ismerhető fel a kettős mérce a hétköznapi beszédben, és van néhány visszatérő mondattípus, ami szinte garantáltan jelzi, hogy valaki mással méri a saját és mások hibáit.

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1. „Én csak őszinte vagyok, mások túl érzékenyek”

Ez a mondat elsőre magabiztosságnak tűnik, valójában viszont a felelősség áthárítása. Aki ezt mondja, a saját bántó megjegyzését erénnyé formálja, a másik fájdalmát pedig hibává teszi. Az őszinteség és a sértés között óriási a különbség, és ezt az álszent beszédmód szándékosan mossa össze.

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