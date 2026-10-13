„Mindenki előtt felpofozta a férjét” – Több nő üti meg partnerét, mint gondolnánk

Olvasóink döbbenetes, valós történeteket osztottak meg arról, hogy milyen, amikor a kapcsolati erőszak áldozata egy férfi.

A világon minden 15. másodpercben megütnek egy nőt. És egy férfit? Meglepő, de ugyanígy, 15 másodpercenként.

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Tanár szemmel

Általános iskolai tanárnő vagyok és jól tudom, miben gyökerezik a probléma. (Még mielőtt mindenki felháborodva leszögezem, hogy tisztában vagyok vele, a nők sokkal inkább szenvednek a kapcsolati erőszaktól, mint a férfiak. Én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy férfi-áldozatai is vannak a jelenségnek, nem is kis számban.)

A kisfiúknak megtanítjuk, hogy soha nem üthetnek meg lányokat, ez tabu. Ha ez mégis előfordul, nagyon megbüntetjük őket, hogy soha többé ne jusson eszükbe – és ez rendben is van. De a lányoknak nem tanítjuk meg ugyanezt. Ha egy lány üt meg fiút, elmarad a nyilvános számonkérés és megszégyenítés. Olvass még a témában „Az első randiról még sírva jöttem el, idén 10 éve leszünk házasok” – Kapcsolatok, amik reménytelenül indultak, mégis sikersztorik lettek Ha ebben a hónapban született, hetek alatt elfelejt – ha viszont ebben, még évek múlva is titokban téged keres a tömegben „Minél zaklatottabb vagyok, a férjem annál inkább semmibe vesz” – ez nem ritka dinamika, de mi az oka? „Kedvencből egycsapásra idegen lettem” – a férjed családja nem a te családod

Volt egy kisdiákom, Ágika, aki már alsósként is terrorban tartotta a fiúkat. Hiába beszéltem a szüleivel, semmi haszna nem volt: láttam, hogy ők kifejezetten büszkék voltak arra, hogy a lányuk fiúkat ver.

Húsz év múlva láttam viszont Ágikát, aki akkor már a férjével jött az osztálytalálkozóra. A férfi csendes, vézna hivatalnok-forma volt, aki meg sem mert szólalni a felesége mellett, és Ágika úgy ugráltatta, mintha a komornyikja lenne. Meg is beszéltük a kollégákkal, hogy biztosan veri a férjét, amit később egy osztálytárs igazolt is: ő rendőr volt, és egyszer véletlenül ő ment ki hozzájuk intézkedni, amikor a szomszédok bejelentették, hogy Ágiéknál balhé van. A férj persze sosem tett feljelentést.

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