A futárvárás külön műfaj

Reggel még optimistán gondoljuk, hogy persze, itthon leszek, majd közben dolgozom. Aztán tízkor már minden zajra felkapjuk a fejünket, tizenegykor nem merünk elmenni vécére, délben pedig elkezdjük számolni, hány perc alatt érnénk vissza a közeli pékségből.

A csomagkövető alkalmazás szerint a futár úton van. Hogy merre, az rejtély, de valahol biztosan létezik egy párhuzamos univerzum, amelyben már rég becsengetett.

A vízóra-leolvasóval ugyanez a helyzet, csak itt még annyi előnyünk sincs, hogy legalább tudjuk, mit várunk. Kapunk egy értesítést, hogy egy adott időszakban valamikor megérkezik, és onnantól kezdve az egész napunkat az otthonunkhoz láncolja egy ember, akinek a munkáját természetesen el kell végeznie, de akinek a pontos érkezéséről valamiért nem tudhatunk többet. Aztán ha éppen zuhanyozunk, amikor csenget, kezdődhet az újabb kör.

És akkor ott vannak a baristák, akiknek egy része már olyan szakmai tekintéllyel rendelkezik, hogy az ember néha a saját ízlésében is elbizonytalanodik. Kérek egy zabtejes cappuccinót, mire megkapom a kérdést, hogy biztosan ezt szeretném-e, mert ehhez a kávéhoz igazából nem illik a növényi tej.

Én pedig ott állok, és azon gondolkodom, hogy miért kell igazolnom a döntéseimet valakinek, aki elhiszem, hogy ért a munkájához, de mégis csak az a karrierútja, hogy kávét főz, és kunkorodik a bajusza.

Tudom, hogy a kávékészítésnek van tudománya, és értékelem is a hozzáértést, de néha hadd döntsem már el én, mit szeretek inni.