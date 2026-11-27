Véleménycikk: Schuszter Borka
Hanem a futár, aki valamikor 8 és 17 óra között érkezik, a vízóra-leolvasó, aki természetesen pont akkor kopogtat, amikor végre elindulnánk otthonról, és a barista, akinek a véleményétől jobban tartunk, mint egy fogorvosi diagnózistól. Én néha úgy érzem, a modern ember szabadsága nagyjából addig tart, amíg valaki nem küld neki egy SMS-t azzal, hogy „mai napon kézbesítjük csomagját”.
Egy november 12-én publikált, ezer magyar internetező megkérdezésével készült Ipsos-felmérés szerint a válaszadók negyede már került olyan helyzetbe, hogy egy csomag miatt otthon kellett várakoznia, vagy át kellett szerveznie a programját. Tizenöt százalékuk pedig hiába várta a futárt, mert a kézbesítés végül elmaradt.
A futárvárás külön műfaj
Reggel még optimistán gondoljuk, hogy persze, itthon leszek, majd közben dolgozom. Aztán tízkor már minden zajra felkapjuk a fejünket, tizenegykor nem merünk elmenni vécére, délben pedig elkezdjük számolni, hány perc alatt érnénk vissza a közeli pékségből.
A csomagkövető alkalmazás szerint a futár úton van. Hogy merre, az rejtély, de valahol biztosan létezik egy párhuzamos univerzum, amelyben már rég becsengetett.
A vízóra-leolvasóval ugyanez a helyzet, csak itt még annyi előnyünk sincs, hogy legalább tudjuk, mit várunk. Kapunk egy értesítést, hogy egy adott időszakban valamikor megérkezik, és onnantól kezdve az egész napunkat az otthonunkhoz láncolja egy ember, akinek a munkáját természetesen el kell végeznie, de akinek a pontos érkezéséről valamiért nem tudhatunk többet. Aztán ha éppen zuhanyozunk, amikor csenget, kezdődhet az újabb kör.
És akkor ott vannak a baristák, akiknek egy része már olyan szakmai tekintéllyel rendelkezik, hogy az ember néha a saját ízlésében is elbizonytalanodik. Kérek egy zabtejes cappuccinót, mire megkapom a kérdést, hogy biztosan ezt szeretném-e, mert ehhez a kávéhoz igazából nem illik a növényi tej.
Én pedig ott állok, és azon gondolkodom, hogy miért kell igazolnom a döntéseimet valakinek, aki elhiszem, hogy ért a munkájához, de mégis csak az a karrierútja, hogy kávét főz, és kunkorodik a bajusza.
Tudom, hogy a kávékészítésnek van tudománya, és értékelem is a hozzáértést, de néha hadd döntsem már el én, mit szeretek inni.
Persze, egyik szakmával sincs semmi bajom
A futár sem feltétlenül tehet arról, hogy túl sok címet kapott, a vízóra-leolvasó sem saját szórakoztatására járja a lépcsőházakat, a barista pedig nyilván szeretné jól végezni a munkáját. A probléma inkább az, hogy a szolgáltatások kényelmesebbé válása helyett sokszor mi alkalmazkodunk egyre többet hozzájuk.
Valahogy sikerült eljutnunk oda, hogy az otthonunkban ülünk, és várjuk, hogy mások engedélyt adjanak a napunk folytatására. Pedig nem lenne teljesen elrugaszkodott elvárás, hogy egy szolgáltatás valóban szolgálja a kényelmünket. Hogy a futár adjon egy értelmezhető időablakot, a leolvasó érkezését lehessen pontosabban egyeztetni, a barista pedig készítse el a kávénkat úgy, ahogy kérjük.
Nem vágyom arra, hogy én legyek az életem teljhatalmú ura. De néha jó lenne, ha nem érezném azt, hogy engedélyt kell kérnem a létezéshez is.
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