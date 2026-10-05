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Melyik ujjadon viseled a gyűrűt? Ezt árulja el a személyiségedről
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Melyik ujjadon viseled a gyűrűt? Ezt árulja el a személyiségedről

Váradi Petra
Írta 2026.10.05.
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Van, aki soha nem gondol bele, csak megszokásból csúsztatja fel reggelente ugyanoda a kedvenc gyűrűjét. Pedig az, hogy melyik ujjadon pihen meg ez az apró ékszer, sokkal többet mond rólad, mint gondolnád.

Az ujjak szimbolikája évszázados hagyományokra épül, a tenyérjóslástól a keleti energiatanokig sok kultúra hozott már összefüggést az ujjak és a személyiségjegyek között.

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Nem véletlen, hogy egyeseknek természetes a mutatóujjra húzni egy erős darabot, míg mások ösztösen a kisujjukat választják. Nézzük végig, mit üzenhet a tested, ha mindig ugyanarra az ujjra kerül a gyűrűd.

Hüvelykujj: az akaraterő jele

Ha a hüvelykujjadon szeretsz gyűrűt viselni, az arra utal, hogy erős akaratú, önálló ember vagy. A hüvelykujj a testünk egyik legfontosabb, legönállóbb tagja, hiszen ez teszi lehetővé a fogást, a cselekvést. Azok, akik ide választanak ékszert, gyakran vezető típusúak, akik nem szeretik, ha mások irányítják az életüket. Bátrak, kiállnak magukért, és nem félnek konfliktust vállalni, ha az igazukról van szó. Ugyanakkor ez a önállóság néha makacssággal is párosul, ami közelről nézve nem mindig egyszerű.

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