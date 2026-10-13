Melyik kezeden viseled az órád? Ezt árulja el a döntéseidről

Pedig ez a kis döntés többet mond rólad, mint hinnéd.
Az óra nem csak időmérő eszköz, hanem egyfajta jelzés is: hogyan viszonyulsz az irányításhoz, a spontaneitáshoz és a saját tempódhoz. A tudatalattid ugyanis évek óta ugyanazt a csuklót választja, és ebben a rutinban rejtve van valami a döntéseidről is.
A bal kéz: a megfontolt stratéga
Ha megkérdezed a legtöbb embert, valószínűleg azt válaszolja, hogy a bal csuklóján hordja az óráját, egyszerűen azért, mert kényelmesebb a jobb kezével csatolni. De ha ennél tovább nézünk, ez a megszokás sokat elárul a döntéshozási stílusodról is. A bal kéz a hagyomány szerint a logikus, tervező oldalhoz kötődik. Aki ide teszi az óráját, gyakran az a típus, aki előre gondolkodik, listákat ír, és nehezen indul el otthonról, amíg nincs kész terve a napra.
Olvass még a témában
„Amikor hullarészegen jelent meg az esküvőmön, azt mondtam: ennyi volt” – Családtagok, akikkel jobb volt megszakítani a kapcsolatot
Tegnap még szeptember volt, holnap meg már karácsony?
Nem szeretném, hogy a szüleim ott legyenek az esküvőmön – pedig nem is vagyunk rosszban
Ha ebben a hónapban születtél, először mindig valaki lelkébe szeretsz bele
Ezek az emberek ritkán hoznak hirtelen döntést. Mielőtt igent mondanának valamire, végiggondolják a következményeket, sőt, néha még akkor is halogatnak, amikor már rég tudják a választ. A biztonság és a kiszámíthatóság többet ér nekik, mint az izgalom.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.