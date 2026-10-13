Melyik kezeden viseled az órád? Ezt árulja el a döntéseidről

Ez a gesztus annyira automatikus, hogy talán sosem gondoltál még bele, miért éppen arra a csuklóra kerül, amelyikre.

Pedig ez a kis döntés többet mond rólad, mint hinnéd.

Az óra nem csak időmérő eszköz, hanem egyfajta jelzés is: hogyan viszonyulsz az irányításhoz, a spontaneitáshoz és a saját tempódhoz. A tudatalattid ugyanis évek óta ugyanazt a csuklót választja, és ebben a rutinban rejtve van valami a döntéseidről is.

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A bal kéz: a megfontolt stratéga

Ha megkérdezed a legtöbb embert, valószínűleg azt válaszolja, hogy a bal csuklóján hordja az óráját, egyszerűen azért, mert kényelmesebb a jobb kezével csatolni. De ha ennél tovább nézünk, ez a megszokás sokat elárul a döntéshozási stílusodról is. A bal kéz a hagyomány szerint a logikus, tervező oldalhoz kötődik. Aki ide teszi az óráját, gyakran az a típus, aki előre gondolkodik, listákat ír, és nehezen indul el otthonról, amíg nincs kész terve a napra. Olvass még a témában „Amikor hullarészegen jelent meg az esküvőmön, azt mondtam: ennyi volt” – Családtagok, akikkel jobb volt megszakítani a kapcsolatot Tegnap még szeptember volt, holnap meg már karácsony? Nem szeretném, hogy a szüleim ott legyenek az esküvőmön – pedig nem is vagyunk rosszban Ha ebben a hónapban születtél, először mindig valaki lelkébe szeretsz bele

Ezek az emberek ritkán hoznak hirtelen döntést. Mielőtt igent mondanának valamire, végiggondolják a következményeket, sőt, néha még akkor is halogatnak, amikor már rég tudják a választ. A biztonság és a kiszámíthatóság többet ér nekik, mint az izgalom.

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