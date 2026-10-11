Lifestyle creep jelenség – amikor hiába keresel többet, le vagy égve hó végén

Fizetésemelés, magasabb bevétel, mégis ugyanúgy számolgatod a napokat a következő fizetésig? A lifestyle creep jelenség lényege, hogy ahogy többet keresel, úgy nőnek az igényeid és a kiadásaid is, így a hónap végére alig marad pénzed. Mutatjuk, hogyan csúszhatsz bele észrevétlenül ebbe a pénzügyi csapdába.
Mi is pontosan a lifestyle creep?
A fogalom arra a fokozatos, alig észrevehető folyamatra utal, amikor a jövedelmünk növekedésével együtt szinte automatikusan nő a kiadásaink szintje is, mégpedig olyan mértékben, hogy a megtakarítási rátánk nem javul, sőt néha romlik. Nem egyetlen nagy döntésről van szó, hanem apró lépések sorozatáról: ma már nem a diszkontban vásárolsz, hanem a prémium boltban, nem egy streaming-előfizetést választasz, hanem mindegyiket, és az évi egy hétvégi kiruccanásból lassan négy külföldi utazás lesz. Egyenként mindegyik döntés indokoltnak és megérdemeltnek tűnik, összeadva viszont felemésztik azt a mozgásteret, amit a magasabb fizetés adhatna.
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