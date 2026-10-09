október 9. Dénes napja Ma: 19°C Holnap: 21°C ☁️
október 9. Dénes napja Ma: 19°C Holnap: 21°C ☁️
Készítsetek kapcsolati leltárt: ezt a beszélgetést kell hozzá megejtenetek
Unsplash

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / Készítsetek kapcsolati leltárt: ezt a...

Készítsetek kapcsolati leltárt: ezt a beszélgetést kell hozzá megejtenetek

O. Zselyke
Írta 2026.10.09.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A kapcsolati leltár nem terápiás szakkifejezés, hanem egy egyszerű szokás: egy előre kijelölt alkalom, amikor a pár leül, és végigveszi, hol tart éppen kettejük kapcsolata.

Egy jó kapcsolatban is könnyen megesik, hogy két ember évekig egymás mellett él anélkül, hogy tudná, a másik éppen hol tart. Ki mit szeretne öt év múlva, mi zavarja a hétköznapokban, miben változott azóta, hogy összekerültek.

5 csillagjegy, akivel nem egyszerű a párkapcsolat

Számos párterapeuta és kapcsolati szakértő ajánlja ezt a gyakorlatot, mert a mindennapi rutin általában nem ad teret az ilyen mélyebb egyeztetésre. A bevásárlás, a munka, a gyerekek, a számlák elintézése felemészti a közös időt, és a nagy kérdések csendben a felszín alá kerülnek, egészen addig, amíg egy veszekedés közepén nem bukkannak elő, feldolgozatlanul és felnagyítva.

Miért működik jobban, mint a spontán beszélgetés

A spontán, hirtelen jött beszélgetések a kapcsolatról gyakran feszültségből indulnak: valaki sértve érzi magát, és ott helyben akarja tisztázni a dolgot. Ez ritkán vezet nyugodt párbeszédhez. A leltár ezzel szemben előre megbeszélt, nyugodt keretet ad: nincs azonnali vád, nincs védekezés, csak egy kijelölt idő, amikor mindkét fél tudja, hogy most erről lesz szó, és felkészülhet rá.

Olvass még a témában

Nem kell hozzá különleges alkalom. Sokan a szilveszter és újév közötti csendesebb napokat választják, mások a házassági évfordulót, megint mások egyszerűen egy nyugodt vasárnap délutánt. A lényeg, hogy legyen fix pontja az évnek, amire mindketten számítanak.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Az anyósom kidobta az összes főztömet a hűtőből

Ezeket olvassák most

Mi számít megcsalásnak? 10 nőt kérdeztünk, hol húzódik a határ

Mi számít megcsalásnak? 10 nőt kérdeztünk, hol húzódik a határ

Napi horoszkóp 2026. október 9. – Sorsszerű helyzetekbe keveredhetsz

Napi horoszkóp 2026. október 9. – Sorsszerű helyzetekbe keveredhetsz

A nagymamám titkos hozzávalója: ettől lett sokkal finomabb a pörköltje

A nagymamám titkos hozzávalója: ettől lett sokkal finomabb a pörköltje

5 csillagjegy, aki az októberi újhold előtt olyan üzleti ajánlatot kap, amit nem tud visszautasítani

5 csillagjegy, aki az októberi újhold előtt olyan üzleti ajánlatot kap, amit nem tud visszautasítani

10 dolog a konyhában, amit a lakberendezők szerint nem érdemes csak a látvány kedvéért választani

10 dolog a konyhában, amit a lakberendezők szerint nem érdemes csak a látvány kedvéért választani

Melyik házba költöznél be? Elárulja, melyik karrierút lehet az ideális számodra

Melyik házba költöznél be? Elárulja, melyik karrierút lehet az ideális számodra

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.