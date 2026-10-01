Horvátország rejtett sziklafaluja: itt alig élnek emberek, mégis lélegzetelállító a látvány

Egy eldugott horvát sziklafalu, ahol mindössze néhányan élnek egész évben, a lábad előtt pedig az Adria terül el: Lubenice látványát nehéz elfelejteni.

Egy közel 378 méter magas sziklafal, alatta a türkizkék Adria, fölötte pedig nagyjából negyven kőház: ez Lubenice, Cres szigetének egyik legrégebbi és legmagasabban fekvő települése. A 2021-es népszámlálás szerint mindössze hat ember élt itt egész évben, a friss beszámolók alapján pedig az állandó lakosok száma azóta tovább csökkenhetett. Tiszta időben innen nemcsak Cres partvidéke látható, hanem több környező sziget és az Isztriai-félsziget egy része is.

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Cres szigetére érkezve sokan a történelmi Cres városában vagy a népszerű Valunban állnak meg, pedig a sziget belsejében található egy olyan apró település, amely egészen más arcát mutatja az Adriának. Lubenice egyszerre történelmi falu, lenyűgöző kilátópont és egy szinte teljesen elnéptelenedett település, ahol könnyű úgy érezni, mintha néhány évtizeddel visszacsöppentünk volna az időben.

Egy falu, ahol alig él már valaki

Lubenice-t gyakran Horvátország egyik legkisebb településeként emlegetik, bár nem város, és nem azonos az Isztrián található Hummal, amelyet turisztikai források gyakran a világ legkisebb városaként mutatnak be. Olvass még a témában 4 apró örömforrás, amit most már tudatosan keresek az életemben Tedd szokássá: Így érdemes jelen lenned a social media felületeken 2026-ban A manoszféra és a toxikus férfiasság ocsmány világába vezet ez a népszerű dokumentumfilm Mókus és Papagáj: Az új magyar gyerekkrimi, ami az egész családot meghódítja

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Lubenice története több ezer évre nyúlik vissza. A település ősi, erődített helyként alakult ki, stratégiai fekvése pedig évszázadokon keresztül fontos szerepet játszott: a magas fennsíkról jól lehetett ellenőrizni a környező tengeri területet.

A mai falu keskeny utcái és régi kőházai ennek a hosszú történelemnek az emlékeit őrzik.

A település ma különösen csendes. Sok épület csak időszakosan lakott, a nyári hónapokban azonban az egykori lakók leszármazottai és a turisták újra megtöltik élettel az utcákat. A kőfalak, a szűk átjárók és a szinte forgalommentes környezet egészen különleges hangulatot adnak a falunak.

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