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Okosabb vagy, mint egy Nobel-díjas tudós? Teszteld a tudásodat!
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Okosabb vagy, mint egy Nobel-díjas tudós? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.01.
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Októberben dőlnek el a Nobel-díjak – próbáld ki, te hogyan állnál helyt egy vegyes műveltségi kvízben, benne jó adag történelemmel!

Október a Nobel-díjak hónapja: ilyenkor derül ki, kik azok a kutatók és alkotók, akik valami igazán nagyot tettek le az asztalra. Ez adta az ötletet, hogy ma egy olyan kvízzel készüljünk, amely próbára teszi, mennyire vagy otthon a nagyvilág dolgaiban – a történelemtől a természettudományon át a gasztronómiáig.

Házas férfiak és a „barátság”: négy történet, ami fáj

A 10 kérdés közül jó néhány a múltba kalauzol: csaták, uralkodók és fordulópontok, amelyek a mai napig meghatározzák a gondolkodásunkat. De lesz szó bolygókról, festőkről, nyelvekről és még egy francia párlatról is – szóval nem unatkozol.

Nem kell sem laborköpeny, sem díszoklevél ahhoz, hogy jól szerepelj: csak kíváncsiság és egy kis figyelem. Volt már, hogy egy véletlenül megjegyzett tény hirtelen pontot hozott egy társasági kvízestén?

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Vágj bele, és derítsd ki, hordozol-e magadban egy icipicit a Nobel-díjasok kíváncsiságából!

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Melyik évben zajlott a mohácsi csata, amely után az ország három részre szakadt?

Helyes! Helytelen!

1526-ban II. Lajos király serege vereséget szenvedett a török seregtől, ami hosszú távon Magyarország három részre szakadásához vezetett.

Melyik ókori egyiptomi uralkodónő vette fel a fáraói címet, és gyakran férfiként, szakállal ábrázolták?

Helyes! Helytelen!

Hatsepszut i. e. a 15. század körül uralkodott, és hatalmának legitimálására gyakran a hagyományos férfi fáraói jelképekkel, szakállal is megjelenítették.

Melyik évben szűnt meg hivatalosan a Szovjetunió?

Helyes! Helytelen!

1991 decemberében, Mihail Gorbacsov lemondásával és a tagköztársaságok sorra történő függetlenedésével ért véget a Szovjetunió története.

Ki vezette a francia csapatokat a százéves háború idején, isteni küldetésként értelmezve feladatát?

Helyes! Helytelen!

Jeanne d'Arc parasztlányként állt a francia sereg élére a 15. században, és jelentősen hozzájárult az angolok elleni franciai fordulathoz.

Melyik évben tört ki Pest-Budán az a forradalom, amely 12 pontban fogalmazta meg követeléseit?

Helyes! Helytelen!

1848. március 15-én robbant ki a forradalom, amely a sajtószabadságot és polgári átalakulást követelő 12 pontban foglalta össze céljait.

Melyik bolygó kering szinte "oldalára dőlve", mintegy 98 fokos tengelyferdeséggel?

Helyes! Helytelen!

Az Uránusz tengelye annyira megdőlt, hogy gyakorlatilag az oldalán "gurulva" kering a Nap körül, ezért évszakai is szélsőségesek.

Ki festette a "Vénusz születése" című híres reneszánsz festményt?

Helyes! Helytelen!

Sandro Botticelli a 15. század végén festette meg a kagylóhéjon álló Vénuszt, amely ma a firenzei Uffiziben látható.

Milyen nyelven íródott eredetileg az Ószövetség nagy része?

Helyes! Helytelen!

Az Ószövetség könyveinek zöme ókori héber nyelven keletkezett, néhány részlete pedig arámiul íródott.

Melyik a legkisebb izom az emberi testben?

Helyes! Helytelen!

A középfülben található kengyelizom (stapedius) mindössze néhány milliméter hosszú, ez az emberi test legkisebb izma.

Melyik elemet jelöli a periódusos rendszerben a "Pb" vegyjel?

Helyes! Helytelen!

A Pb vegyjel a latin "plumbum" szóból ered, és az ólom elemet jelöli.

Okosabb vagy, mint egy Nobel-díjas tudós? Teszteld a tudásodat!
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A mostani eredményed alapján volt pár rés a tudásodban, de ettől még remekül el lehet beszélgetni veled bármilyen témában. A jó hír, hogy a kíváncsiság a legfontosabb kutatói erény – és az neked egyértelműen megvan, hiszen végigvitted ezt a kvízt is.
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Szépen helytálltál: a történelmi fordulópontokat és a vegyes műveltségi kérdéseket is jól kezelted. Ha legközelebb egy társasági kvízestén ülsz, bátran vállald a csapatkapitányságot – megbízható tudás van benned.
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Lenyűgöző teljesítmény: a csatáktól a bolygókon át a pálinkáig szinte mindenben otthon vagy. Ha így folytatod, hamarosan te leszel az, akit mindenki megkérdez egy-egy vitás kérdésben – és igaza is lesz, hogy hozzád fordul.

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Akárhogy is sikerült, egy biztos: a tudásvágy maga a jutalom – a Nobel-bizottság pedig biztosan számít rád jövőre is.

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