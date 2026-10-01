Okosabb vagy, mint egy Nobel-díjas tudós? Teszteld a tudásodat!

Októberben dőlnek el a Nobel-díjak – próbáld ki, te hogyan állnál helyt egy vegyes műveltségi kvízben, benne jó adag történelemmel!

Október a Nobel-díjak hónapja: ilyenkor derül ki, kik azok a kutatók és alkotók, akik valami igazán nagyot tettek le az asztalra. Ez adta az ötletet, hogy ma egy olyan kvízzel készüljünk, amely próbára teszi, mennyire vagy otthon a nagyvilág dolgaiban – a történelemtől a természettudományon át a gasztronómiáig.

Házas férfiak és a „barátság”: négy történet, ami fáj A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A 10 kérdés közül jó néhány a múltba kalauzol: csaták, uralkodók és fordulópontok, amelyek a mai napig meghatározzák a gondolkodásunkat. De lesz szó bolygókról, festőkről, nyelvekről és még egy francia párlatról is – szóval nem unatkozol.

Nem kell sem laborköpeny, sem díszoklevél ahhoz, hogy jól szerepelj: csak kíváncsiság és egy kis figyelem. Volt már, hogy egy véletlenül megjegyzett tény hirtelen pontot hozott egy társasági kvízestén? Olvass még a témában Fedezd fel az idén 100 éves David Attenborough varázslatos világát – A Secret Garden mesés brit kertek mélyébe kalauzol Eladó koporsó felnőtt méretben: 10 durva sztori a Facebook Marketplace bugyraiból Amikor a színház valóban megérint: Egy emlékezetes előadás, ami hosszú időre megváltoztatta a napjaimat „Ő a feleségem, nem az anyám.” – A legkínosabb osztálytalálkozós sztorik

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Vágj bele, és derítsd ki, hordozol-e magadban egy icipicit a Nobel-díjasok kíváncsiságából!

0% Melyik évben zajlott a mohácsi csata, amely után az ország három részre szakadt? 1456 1541 1526 Helyes! Helytelen! 1526-ban II. Lajos király serege vereséget szenvedett a török seregtől, ami hosszú távon Magyarország három részre szakadásához vezetett. Tovább >> Melyik ókori egyiptomi uralkodónő vette fel a fáraói címet, és gyakran férfiként, szakállal ábrázolták? Hatsepszut Nofertiti Kleopátra Helyes! Helytelen! Hatsepszut i. e. a 15. század körül uralkodott, és hatalmának legitimálására gyakran a hagyományos férfi fáraói jelképekkel, szakállal is megjelenítették. Tovább >> Melyik évben szűnt meg hivatalosan a Szovjetunió? 1991 1989 1993 Helyes! Helytelen! 1991 decemberében, Mihail Gorbacsov lemondásával és a tagköztársaságok sorra történő függetlenedésével ért véget a Szovjetunió története. Tovább >> Ki vezette a francia csapatokat a százéves háború idején, isteni küldetésként értelmezve feladatát? Jeanne d'Arc Eleonóra Aquitániából Marie Antoinette Helyes! Helytelen! Jeanne d'Arc parasztlányként állt a francia sereg élére a 15. században, és jelentősen hozzájárult az angolok elleni franciai fordulathoz. Tovább >> Melyik évben tört ki Pest-Budán az a forradalom, amely 12 pontban fogalmazta meg követeléseit? 1830 1848 1867 Helyes! Helytelen! 1848. március 15-én robbant ki a forradalom, amely a sajtószabadságot és polgári átalakulást követelő 12 pontban foglalta össze céljait. Tovább >> Melyik bolygó kering szinte "oldalára dőlve", mintegy 98 fokos tengelyferdeséggel? Neptunusz Uránusz Szaturnusz Helyes! Helytelen! Az Uránusz tengelye annyira megdőlt, hogy gyakorlatilag az oldalán "gurulva" kering a Nap körül, ezért évszakai is szélsőségesek. Tovább >> Ki festette a "Vénusz születése" című híres reneszánsz festményt? Botticelli Tiziano Raffaello Helyes! Helytelen! Sandro Botticelli a 15. század végén festette meg a kagylóhéjon álló Vénuszt, amely ma a firenzei Uffiziben látható. Tovább >> Milyen nyelven íródott eredetileg az Ószövetség nagy része? Arámiul Héberül Görögül Helyes! Helytelen! Az Ószövetség könyveinek zöme ókori héber nyelven keletkezett, néhány részlete pedig arámiul íródott. Tovább >> Melyik a legkisebb izom az emberi testben? Nyelvizom Kengyelizom Szemizom Helyes! Helytelen! A középfülben található kengyelizom (stapedius) mindössze néhány milliméter hosszú, ez az emberi test legkisebb izma. Tovább >> Melyik elemet jelöli a periódusos rendszerben a "Pb" vegyjel? Palládium Ólom Platina Helyes! Helytelen! A Pb vegyjel a latin "plumbum" szóból ered, és az ólom elemet jelöli. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy Nobel-díjas tudós? Teszteld a tudásodat! Egyelőre nem fenyeget a Nobel-díj, de ez nem baj A mostani eredményed alapján volt pár rés a tudásodban, de ettől még remekül el lehet beszélgetni veled bármilyen témában. A jó hír, hogy a kíváncsiság a legfontosabb kutatói erény – és az neked egyértelműen megvan, hiszen végigvitted ezt a kvízt is. Szilárd alapokon állsz – egy kis csiszolással bejutnál a bizottságba Szépen helytálltál: a történelmi fordulópontokat és a vegyes műveltségi kérdéseket is jól kezelted. Ha legközelebb egy társasági kvízestén ülsz, bátran vállald a csapatkapitányságot – megbízható tudás van benned. Készülhetsz a stockholmi meghívóra Lenyűgöző teljesítmény: a csatáktól a bolygókon át a pálinkáig szinte mindenben otthon vagy. Ha így folytatod, hamarosan te leszel az, akit mindenki megkérdez egy-egy vitás kérdésben – és igaza is lesz, hogy hozzád fordul. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Akárhogy is sikerült, egy biztos: a tudásvágy maga a jutalom – a Nobel-bizottság pedig biztosan számít rád jövőre is.

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt. Beállítom a Google-ben