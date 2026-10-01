Ezt a boszniai várost ősszel kell látni: 21 méteres vízesés zubog a házak között

Ősszel egészen más arcát mutatja Jajce, Bosznia-Hercegovina egyik legkülönlegesebb kisvárosa, ahol egy 21 méter magas vízesés közvetlenül a történelmi belvárosban zúdul alá. A nyári turistatömeg után szeptember végén és októberben sokkal nyugodtabban fedezheted fel az erődöt, az óváros sikátorait és a közeli Pliva-tavak mesebeli vízimalmait.
A Pliva folyó zúgva veti magát a mélybe, pontosan ott, ahol a főutca véget ér, és a vízpermetet még a szomszédos kávézók teraszán is érezni lehet. Nyáron ezen a ponton alig lehet megállni egy fotóért a turisták tömegétől, ősszel viszont akár percekig egyedül állhatsz a korlátnál, és hallhatod, amit nyáron elnyom a hangzavar: magát a vízesést.
Jajce, a bosznia-hercegovinai hegyek közé zárt kisváros pont attól különleges, amit a neve alapján senki nem sejtene: a belvárosában, néhány lépésnyire a boltoktól és a mecsettől, egy körülbelül 21 méter magas vízesés zubog a Pliva és a Vrbas folyók találkozásánál. A közvetlenül a vízesésnél található kilátóplatformra belépőjegyet kell váltani, a városban azonban több olyan pont is van, ahonnan ingyenesen is megcsodálható a zuhatag.
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