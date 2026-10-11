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„Így szabotáltam magam évekig” – nők, akik csak „rosszfiúkkal” jártatok, mi a sztoritok?
Unsplash

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„Így szabotáltam magam évekig” – nők, akik csak „rosszfiúkkal” jártatok, mi a sztoritok?

Szőke Angéla
Írta 2026.10.11.
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Történetek arról, hogyan lehet kigyógyulni a macsókból. Nők vallanak arról, miért vonzódtak újra és újra az érzelmileg elérhetetlen, nehéz férfiakhoz – és hogyan sikerült végül kilépni ebből az ördögi körből.

Ellenállhatatlanul

Fogalmam sincs, miért vonzottak mindig a rosszfiúk, talán a bárgyú filmek miatt…? Úgy képzeltem el, hogy majd az én szerelmi történetem is egy tündérmese lesz: összejövök az érzelmileg elérhetetlen, titokzatos pasival, aki majd mellettem szépen odaadó partnerré szelídül.

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Spoiler: ez sosem történt így. Az elkerülő férfi mindig elérhetetlen maradt érzelmileg, én pedig mindegyik kapcsolatba belehaltam egy kicsit. Az utolsó ilyen összeomlásom után végül hagytam egy „jófiúnak”, hogy megmentsen – és azóta is együtt vagyunk.

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