„Így szabotáltam magam évekig” – nők, akik csak „rosszfiúkkal” jártatok, mi a sztoritok?

Történetek arról, hogyan lehet kigyógyulni a macsókból. Nők vallanak arról, miért vonzódtak újra és újra az érzelmileg elérhetetlen, nehéz férfiakhoz – és hogyan sikerült végül kilépni ebből az ördögi körből.
Ellenállhatatlanul
Fogalmam sincs, miért vonzottak mindig a rosszfiúk, talán a bárgyú filmek miatt…? Úgy képzeltem el, hogy majd az én szerelmi történetem is egy tündérmese lesz: összejövök az érzelmileg elérhetetlen, titokzatos pasival, aki majd mellettem szépen odaadó partnerré szelídül.
Így szeretnek valójában a levegő csillagjegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntő
Spoiler: ez sosem történt így. Az elkerülő férfi mindig elérhetetlen maradt érzelmileg, én pedig mindegyik kapcsolatba belehaltam egy kicsit. Az utolsó ilyen összeomlásom után végül hagytam egy „jófiúnak”, hogy megmentsen – és azóta is együtt vagyunk.