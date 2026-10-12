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Horvátország eldugott halászvárosa ősszel mutatja meg igazi arcát
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Horvátország eldugott halászvárosa ősszel mutatja meg igazi arcát

Váradi Petra
Írta 2026.10.12.
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Komiža, Vis szigetének bájos halászvárosa ősszel mutatja meg igazi arcát: macskaköves utcák, különleges naplementék és autentikus adriai hangulat várja az utazókat.

Vis szigetének nyugati csücskében van egy település, ahol a nap nem a tenger fölött nyugszik le, hanem szinte belezuhan. Komiža Horvátország egyik legrégebbi halászközösségének otthona, a Hum-hegy lábánál megbúvó város pedig egyre népszerűbb úti célnak számít. Innen indulnak a Biševo-sziget híres Kék-barlangjához, a Modra špiljához vezető kirándulások is.

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Egy apró halászváros az Adria nyugati horizontján

Split kikötőjéből a komp nagyjából két óra húsz perc alatt ér Vis városába, ahonnan mindössze tíz kilométeres út vezet tovább Komižába. Autóval vagy busszal körülbelül húsz perc alatt megközelíthető, ám aki egyszer megáll a település szűk, macskaköves utcáin, például a Škor tér környékén, nehezen felejti el a látványt. A házak nem rendezett sorokban állnak, hanem egymásba kapaszkodva kúsznak fel a partról, mintha menedéket keresnének a szél elől.

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