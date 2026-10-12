Hirtelen túl kedves a párod? 3 kimondatlan oka is lehet, amiről a férfiak nem beszélnek

Elsőre jólesik, aztán kúszni kezd a gyanú: mi van, ha ez a hirtelen kedvesség nem ajándék, hanem üzenet?

Párkapcsolati pszichológusok szerint a viselkedésváltozás szinte sosem jön a semmiből, csak mi vesszük észre későn. A túlzott figyelmesség, a hirtelen jött gesztusok sorozata gyakran valamiféle belső feszültség tünete, nem pedig a kapcsolat felvirágzásának jele. Három tipikus háttér rajzolódik ki, ha alaposabban megnézzük, mi húzódhat meg a hirtelen kedvesség mögött.

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1. A bűntudat, ami tettekben próbál feloldódni

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A legtöbb férfi nem ül le beszélgetni arról, hogy valamit elrontott vagy eltitkolt. Helyette cselekszik: segít, ajándékoz, bókol. A bűntudat ilyenkor nem szavakban, hanem túlteljesítésben nyilvánul meg, mert a tettek kevésbé fenyegetőek, mint egy őszinte vallomás. Ez a fajta jóvátétel lehet apró dolog miatt is, egy elfelejtett évforduló, egy indulatos mondat, amit megbánt, de előfordul, hogy súlyosabb, ki nem mondott ügy áll mögötte. A közös pont az, hogy a kedvesség itt nem a kapcsolatról szól, hanem arról, hogy ő maga jobban érezze magát a saját bőrében.

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