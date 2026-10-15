Hangot hallasz elalvás előtt? A kimerült szervezeted próbál jelezni

Épp csak lecsukódik a szemed, a gondolataid már szétfolynak, amikor egyszer csak egy éles reccsenés vagy egy tompa durranás hasít a fejedbe, mintha valaki bevágott volna egy ajtót közvetlenül melletted. Felriadsz, a szíved kalapál, körülnézel a sötét szobában, de semmi nem történt. A hang csak benned volt.
Mi történik ilyenkor az agyban
Az elalvás pillanata korántsem egy éles váltás, hanem egy fokozatos, réteges folyamat. Amikor túlhajszolt vagy kimerült a szervezet, ez az átmenet nem simán zajlik le: az agy egyes területei késve kapcsolnak ki, mások pedig mintha rossz időzítéssel indulnának be. Az agykutatók szerint ilyenkor a hallásért felelős kéreg egy pillanatra hibásan aktiválódhat, és ezt éljük meg éles, hangos zajként, holott a külvilágban semmi nem történt.
Sokan robbanásszerű dördülésről, mások inkább csattanásról, kattanásról vagy egy hirtelen felerősödő zúgásról számolnak be. A közös pont, hogy a hang mindig váratlanul, elalvás küszöbén jelentkezik, és többnyire nem jár fájdalommal, csak az ijedtség és a hirtelen felébredés kellemetlen érzésével.
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