„Ha egyedül vagyok, elkalandozik a tekintetem” – férjeket kérdeztünk, megnézik-e még a nőket

Hogy is van a mondás? „Hűséget fogadtam, nem vakságot." Férjeket kérdeztünk arról, hogy vajon elkalandozik-e még a tekintetük, ha egy vonzó nő sétál el mellettük.

Hogy is van a mondás? „Hűséget fogadtam, nem vakságot.”

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Nem kell

Megnézem a nőket, de sosem feküdnék le mással a feleségemen kívül. Nekem ma már minden csinos lány olyan, mint valami egzotikus vadállat: megállapítom, hogy szép, de otthonra nem kéne.

Az érem másik oldala

Nem stírölöm a nőket, mert mindig arra gondolok, hogy nekem is rosszul esne, ha az asszony más pasikat nézegetne. A végén még lelkiismeret-furdalásom lenne, ő meg megérezné rajtam és megkérdezné, mi a bajom, kinek kell ez… Egyszerűen nem éri meg. Olvass még a témában „Elutaztam volna egy hétvégére a csajokkal, de a férjem képtelen volt megugrani a feladatokat” – A feleség nem válni akar, hanem visszakapni egy kicsit az életéből „Nem bírtam nézni a vicces zoknijait” – A legpitibb indokok, amikért pasikkal szakítottak nők „Egyéjszakás kaland, fiatalabb pasi, autó-szex” – 10 szexuális bakancslista élmény, amit ne hagyj ki „Ha nélküle hoztam meg egy döntést, büntetett” – Jelek, hogy a partnered érzelmileg manipulál

Vonzalom

Rajta felejtem a szemem egy-egy feltűnően vonzó nőn, de az irántuk érzett vonzódás a feleségemre vándorol át. Egyből hozzá hasonlítom őket, és nála senki nem vonzóbb számomra.

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