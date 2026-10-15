„Ha egyedül vagyok, elkalandozik a tekintetem” – férjeket kérdeztünk, megnézik-e még a nőket

Hogy is van a mondás? „Hűséget fogadtam, nem vakságot.”
Nem kell
Megnézem a nőket, de sosem feküdnék le mással a feleségemen kívül. Nekem ma már minden csinos lány olyan, mint valami egzotikus vadállat: megállapítom, hogy szép, de otthonra nem kéne.
Az érem másik oldala
Nem stírölöm a nőket, mert mindig arra gondolok, hogy nekem is rosszul esne, ha az asszony más pasikat nézegetne. A végén még lelkiismeret-furdalásom lenne, ő meg megérezné rajtam és megkérdezné, mi a bajom, kinek kell ez… Egyszerűen nem éri meg.
Olvass még a témában
„Elutaztam volna egy hétvégére a csajokkal, de a férjem képtelen volt megugrani a feladatokat” – A feleség nem válni akar, hanem visszakapni egy kicsit az életéből
„Nem bírtam nézni a vicces zoknijait” – A legpitibb indokok, amikért pasikkal szakítottak nők
„Egyéjszakás kaland, fiatalabb pasi, autó-szex” – 10 szexuális bakancslista élmény, amit ne hagyj ki
„Ha nélküle hoztam meg egy döntést, büntetett” – Jelek, hogy a partnered érzelmileg manipulál
Vonzalom
Rajta felejtem a szemem egy-egy feltűnően vonzó nőn, de az irántuk érzett vonzódás a feleségemre vándorol át. Egyből hozzá hasonlítom őket, és nála senki nem vonzóbb számomra.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.