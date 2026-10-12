október 12. Miksa napja Ma: 16°C Holnap: 16°C ☁️
október 12. Miksa napja Ma: 16°C Holnap: 16°C ☁️
Különlegesen érzékeny ember vagy, ha ezen az oldalon van a kis kanyar a fülkagylódon
Unsplash

Címlap / Életmód / Ezotéria / Különlegesen érzékeny ember vagy, ha...

Különlegesen érzékeny ember vagy, ha ezen az oldalon van a kis kanyar a fülkagylódon

Váradi Petra
Írta 2026.10.12.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Mit árul el rólad a füled felső ívén látható apró kanyar? Egy régi hiedelem szerint különleges érzékenységre és kifinomult intuícióra utalhat.

A füled felső ívén látható apró hajlat első pillantásra jelentéktelennek tűnhet, egyes régi hiedelmek szerint azonban különleges jelentést hordoz. A testjelek szimbolikus értelmezésében a fül formáját a személyiséggel és az érzelmi érzékenységgel is összekapcsolták. A bal fülön megjelenő kis kanyart a hagyomány szerint a kifinomult intuíció és a mások érzéseire való fogékonyság jelének tekintették.

Szűz kompatibilitás: 0-tól 10-ig minden csillagjeggyel

A fül formája a régi hiedelmek tükrében

A test különböző vonásai régóta foglalkoztatják azokat, akik szerint a külső jegyek a belső tulajdonságainkról is mesélhetnek. A tenyérjósláshoz és az arcolvasáshoz hasonlóan a fül alakjához is társultak szimbolikus magyarázatok. Ezekben az elképzelésekben a fül nem csupán a hallás szerveként jelenik meg, hanem olyan testrészként is, amelynek formájából a lelki alkatra próbáltak következtetni.

A felső íven látható apró kanyar az egyik ilyen értelmezés szerint a mások érzéseire való különleges fogékonyságot jelképezi. Fontos azonban, hogy ez népi hiedelem, nem tudományosan igazolt összefüggés: a fül alakjából önmagában nem lehet megállapítani, mennyire empatikus vagy intuitív valaki.

Olvass még a témában

Női fül
Unsplash

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

10 laktató diétás vacsora, ami után nem leszel éhes

Ezeket olvassák most

Muskátli teleltetés egyszerűen: így lesznek tavaszig dúsak és egészségesek a növényeid

Muskátli teleltetés egyszerűen: így lesznek tavaszig dúsak és egészségesek a növényeid

„Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre

„Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre

A horkolás miatt kezdtünk külön aludni, aztán észre sem vettük, hogy elidegenedtünk egymástól

A horkolás miatt kezdtünk külön aludni, aztán észre sem vettük, hogy elidegenedtünk egymástól

3 csillagjegy, aki mindenkit és mindent kritizál

3 csillagjegy, aki mindenkit és mindent kritizál

5 csillagjegy, aki mellé október végén szegődik a szerencse

5 csillagjegy, aki mellé október végén szegődik a szerencse

A legnagyobb energiavámpírok csillagjegyek szerint – Te hol állsz a rangsorban?

A legnagyobb energiavámpírok csillagjegyek szerint – Te hol állsz a rangsorban?

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.