Ez az 5 csillagjegy teljesen zavarba jön a dicsérettől

Nézzük, melyik öt csillagjegy küzd a legtöbbet azzal, hogy elfogadja a dicséretet, holott szinte mindegyikük bőven kiérdemelte már.

Van, aki egy bók hallatán földbe gyökerezik, elpirul, és azonnal témát vált, mintha valami kellemetlen titkot lepleztek volna le. Pedig csak annyi történt, hogy valaki őszintén elismerte, amit csinál. Az asztrológia szerint bizonyos jegyek egészen másképp dolgozzák fel az elismerést, mint mások: nem felfuvalkodnak tőle, hanem inkább zavarba jönnek, és legszívesebben elbújnának előle.

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1. Kos

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A Kos szülöttei megszokták, hogy ők azok, akik kezdeményeznek, lendületet visznek a dolgokba, és nem nagyon várnak elismerést, mert a cselekvés maga a jutalom számukra. Amikor mégis kapnak egy bókot, gyakran hirtelen nevetésbe vagy viccelődésbe menekülnek, mintha a komolyság kényelmetlen lenne. Belül persze jólesik nekik, csak nem szeretik, ha ezt túl sokáig ki is mutatják.

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