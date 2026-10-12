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Ez a 4 csillagjegy sosem kér bocsánatot – hiába megbánják, amit tettek
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Ez a 4 csillagjegy sosem kér bocsánatot – hiába megbánják, amit tettek

Farkas Izabella
Írta 2026.10.12.
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Van négy csillagjegy, amelyiknek ez a mondat szinte fizikai erőfeszítésbe kerül, miközben belül már rég feldolgozták, elismerték és megbánták, amit elrontottak.

Ha ismersz ilyen embert a környezetedben, valószínűleg találkoztál már azzal a furcsa helyzettel, amikor érzed, hogy a másik sajnálja, amit mondott, mégsem hangzik el a szó. Lássuk, kik ezek, és mi áll a hallgatásuk mögött.

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Szűz: a tökéletlenség beismerése nehezebb, mint maga a hiba

A Szűz jegyűek a legkeményebb bírái önmaguknak, ezért amikor hibáznak, azt már réges-rég eldöntötték magukban, hogy legközelebb jobban csinálják. A gond az, hogy a nyilvános beismerés olyan, mintha hivatalosan is pecsétet ütnének a tökéletlenségükre, és ez ellen minden ösztönük tiltakozik.

Képzeld el, ahogy egy munkahelyi megbeszélésen kiderül, hogy rossz adatot adott le a csapatnak. A Szűz kolléga aznap este otthon végigpörgeti magában az egész napot, listát ír arról, mit csinált volna másként, de másnap reggel csak annyit mond: „Már javítottam a táblázatot.” A bocsánatkérés ott van a fejében, csak nem jut el a szájáig, mert attól tart, hogy ha kimondja, azzal beismeri, hogy nem olyan megbízható, mint amilyennek lenni szeretne.

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