Ez a 4 csillagjegy sosem kér bocsánatot – hiába megbánják, amit tettek

Van négy csillagjegy, amelyiknek ez a mondat szinte fizikai erőfeszítésbe kerül, miközben belül már rég feldolgozták, elismerték és megbánták, amit elrontottak.

Ha ismersz ilyen embert a környezetedben, valószínűleg találkoztál már azzal a furcsa helyzettel, amikor érzed, hogy a másik sajnálja, amit mondott, mégsem hangzik el a szó. Lássuk, kik ezek, és mi áll a hallgatásuk mögött.

Váratlan telefonhívás forgatja fel a nyár végét: 3 csillagjegy érintett A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Szűz: a tökéletlenség beismerése nehezebb, mint maga a hiba

A Szűz jegyűek a legkeményebb bírái önmaguknak, ezért amikor hibáznak, azt már réges-rég eldöntötték magukban, hogy legközelebb jobban csinálják. A gond az, hogy a nyilvános beismerés olyan, mintha hivatalosan is pecsétet ütnének a tökéletlenségükre, és ez ellen minden ösztönük tiltakozik.

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Képzeld el, ahogy egy munkahelyi megbeszélésen kiderül, hogy rossz adatot adott le a csapatnak. A Szűz kolléga aznap este otthon végigpörgeti magában az egész napot, listát ír arról, mit csinált volna másként, de másnap reggel csak annyit mond: „Már javítottam a táblázatot.” A bocsánatkérés ott van a fejében, csak nem jut el a szájáig, mert attól tart, hogy ha kimondja, azzal beismeri, hogy nem olyan megbízható, mint amilyennek lenni szeretne. Olvass még a témában A toxikus munkahelyem leggonoszabb trükkje: elhitették velem, hogy nem vagyok elég jó A Mérleg-szezon inspirációi: kuckózós tónusok és esztétikus dekorációk a harmonikus őszi otthonért Chatelés, mint második műszak – miért kell mindenre rögtön válaszolnom? „Még a kórházi ágyban feküdtem, mikor megkérdezte, mikor jön a második gyerek” – Anyák mesélnek a legdurvább elvárásokról

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