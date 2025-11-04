Ahogy eszel, olyan vagy – Ezt árulja el étkezési szokásaidról a pszichológus 

Ahogy eszel, olyan vagy – Ezt árulja el étkezési szokásaidról a pszichológus 

Szabó Erzsébet
Írta 2025.11.04.

Nagyon különösen működik az emberi agy: ha olyan információkhoz jutsz, amik megerősítenek, akkor azokat elfogadod, ha viszont olyanokhoz, amik ellentmondanak az ismereteiddel, akkor azokat elutasítod.

Természetesen akadhatnak kivételek, de ez a működési mechanizmus megmutatja, miért olyan nehéz változtatni a régi, jól bevált szokásokon, pl. azokon, amik az életmódunkat, étrendünket illetik. Az egyetlen lehetőség az, ha tudatosan felismerjük a saját rutinjainkat, szokásainkat, amikhez ragaszkodunk és odafigyeléssel (akár szakértő bevonásával) megváltoztatjuk azokat. Ez sajnos jelentős szorongással is járhat, aminek ki-ki vérmérséklete szerint ellenáll. Gondolkoztál már azon, hogy sokat elárulnak rólad az étkezési szokásaid? Dr. David Hanscom megtette helyetted is, és összegyűjtötte azokat a jellemzőket, amik a legáltalánosabbnak bizonyulnak a témát illetően:

Túlságosan merev keretek között étkezel

Mindannyiunknak van valamilyen kapcsolata az étkezéssel, az ételekkel, hiszen aki életben akar maradni, annak ennie kell. Az étkezési szükségletünk mélyen, a tudatalattinkban található és az evésre való késztetés igen erőteljes. Többek között ezért olyan nehéz ragaszkodni egy szigorú diétához, vagy akár változtatni néhány rossz szokáson. Nem „csak” a testi igényeiket kell legyőznünk, hanem mentálisan is komoly kihívás elé állunk.

Benned is él egy kép (jellemző módon a tanult mintáid alapján), hogyan kellene enned. Ha ezeknek a normáknak megfelelően cselekszel, akkor boldog vagy. Ha viszont ezekkel szembefordulsz, akkor diszharmóniát élsz meg és rosszul érzed magadat. Akkor is, ha helyes irányba próbálsz változtatni! Minél merevebbek és magasabbak a saját mércéid (vagy minél mélyebben ültették el őket benned gyerekkorodban), annál több energiát kell a tudatosításba fektetned.

Ilyen esetben érdemes megvizsgálnod életed egyéb részeit is: van még olyan terület, ahol túlságosan megbánó a személyiséged?

Ilyen lehet a munkád, a gyermeknevelési szokásaid, a lehetőségeid kiaknázása, vagy éppen az általad elért eredmények értékelése. Szüleink gyakran – akaratlanul is – úgy programoznak bennünket, hogy „nem vagyunk elég jók” és ez a táplálkozáson keresztül egyaránt megmutatkozhat.

ROMAN ODINTSOV/pexels.com

