Mennyire vagy bőkezű a bókokkal? A csillagjegyed elárulhatja, hogy könnyen dicsérsz, vagy inkább csak ritkán mondasz elismerő szavakat.

Van, aki gondolkodás nélkül megdicséri a másik új frizuráját, ruháját vagy éppen egy jól sikerült ötletét, más viszont még akkor is nehezen mond ki egy kedves szót, ha őszintén elismeri a másik teljesítményét. Az asztrológia szerint a csillagjegyünk abban is szerepet játszhat, hogyan fejezzük ki az elismerésünket: egyesek szinte szórják a bókokat, mások inkább ritkán, de annál nagyobb súllyal dicsérnek.

A Kos nem az a típus, aki hosszasan mérlegeli, kimondja-e, amit gondol. Ha valakit ügyesnek, vonzónak vagy különösen tehetségesnek tart, azt általában azonnal a tudtára adja. A bókjai spontánok, őszinték és lelkesek, bár néha kissé nyersebben fogalmaz, mint ahogyan azt a helyzet megkívánná. Nem feltétlenül dicsér minden apróságot, de ha valaki igazán lenyűgözi, azt nem fogja titkolni.

Bika – Inkább kevesebbet mond, de azt komolyan gondolja A Bika nem feltétlenül halmozza el bókokkal a környezetét, hiszen számára az elismerésnek valódi értéke van. Sokkal inkább megfigyeli a másik apró részleteit, és akkor szólal meg, ha tényleg talál valamit, amit érdemes kiemelni. Egy Bikától kapott dicséret különösen sokat jelenthet, mert nem szokása csak azért kedveskedni, hogy jó benyomást keltsen. Leggyakrabban a másik ízlését, megbízhatóságát vagy kitartását ismeri el.

Ikrek – Könnyedén osztogatja a kedves megjegyzéseket Az Ikrek számára a bókolás a társasági élet természetes része. Könnyen megtalálja a közös hangot másokkal, és egy jól időzített dicsérettel pillanatok alatt oldja a feszültséget. Szellemes, játékos és gyakran kissé flörtölős bókokkal kedveskedik, amelyekkel azt is eléri, hogy a másik különlegesnek érezze magát. Néha annyira könnyedén használja az elismerő szavakat, hogy nehéz eldönteni, mennyire gondolja komolyan őket. Rák – Szívből dicsér, ha közel érzi magához a másikat A Rák nem feltétlenül bókol mindenkinek, de azokkal, akik fontosak számára, kifejezetten figyelmes és kedves tud lenni. Nemcsak a külsőségeket veszi észre, hanem azt is, ha valaki fáradtan is helytáll, vagy egy nehéz helyzetben különösen türelmesen viselkedik. Az ő dicséretei többnyire érzelmi töltetűek, és gyakran olyan tulajdonságokra irányulnak, amelyeket mások észre sem vesznek. Ha igazán szeret valakit, nem sajnálja tőle a megerősítő szavakat.

Oroszlán – Nagyvonalúan osztja az elismerést Az Oroszlán szeret lelkesedni, és ha valaki lenyűgözi, annak ezt látványosan a tudtára is adja. Nem fukarkodik a dicséretekkel, legyen szó egy új ruháról, egy sikeres munkáról vagy egy különösen jó ötlet megvalósításáról. Kifejezetten szeret másokat is ragyogni látni, és szívesen adja meg nekik azt az elismerést, amelyre szerinte rászolgáltak. Persze ő maga is igényli a figyelmet és a visszajelzést, ezért különösen jól esik neki, ha a bókjai viszonzásra találnak. Szűz – Nem dicsér feleslegesen, de mindent észrevesz A Szűz jegy szülöttei hajlamosak inkább a hibákat és a javítandó részleteket észrevenni, ezért elsőre nem mindig tűnnek a legbőkezűbb bókolóknak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne értékelnék a másik erőfeszítéseit vagy képességeit. Ha egy Szűz megdicsér, biztos lehetsz benne, hogy valóban megfigyelte, miért érdemled meg az elismerést. Gyakran konkrét dolgokat emel ki, például a precizitást, a munkához való hozzáállást vagy egy jól átgondolt megoldást.

Mérleg – A bókolás szinte a vérében van A Mérleg számára fontos a harmónia, a jó hangulat és az, hogy a környezetében mindenki jól érezze magát. Éppen ezért könnyen és természetesen fejezi ki az elismerését, különösen akkor, ha valaki megjelenésével, stílusával vagy kedvességével kelti fel a figyelmét. Kifinomult bókjai mögött gyakran valódi figyelmesség áll, hiszen pontosan tudja, milyen jól tud esni egy kedves megjegyzés. Arra viszont érdemes figyelni, hogy diplomatikus természete miatt néha akkor is igyekszik kedves maradni, amikor nem teljesen őszinte a véleménye.

Skorpió – Ritkán dicsér, de akkor annak súlya van A Skorpió nem szereti könnyelműen szórni az elismerő szavakat, és különösen óvatos azokkal, akiket még nem engedett közel magához. Inkább megfigyel, elemez, és csak akkor mondja ki, mit gondol a másikról, ha valóban úgy érzi, hogy annak helye van. A bókjai gyakran mélyebbek és személyesebbek az átlagosnál, mert nemcsak azt veszi észre, amit mindenki más. Ha egy Skorpió elismeri a képességeidet vagy a jellemedet, azt érdemes komolyan venni. Nyilas – Lelkesedésből sosem fogy ki A Nyilas természeténél fogva optimista, közvetlen és társaságkedvelő, ezért a bókolás sem okoz neki különösebb nehézséget. Ha valakit érdekesnek, viccesnek vagy tehetségesnek talál, azt gondolkodás nélkül elmondja neki. Nemcsak a külső megjelenést dicséri, hanem a másik személyiségét, humorát és gondolkodását is, ráadásul gyakran egy jó poénnal fűszerezi az elismerést. Néha kissé túlzóan fogalmaz, de általában nem áll szándékában manipulálni a másikat.

Bak – Tettekkel könnyebben dicsér, mint szavakkal A Bak nem tartozik a legbeszédesebb bókolók közé, és sokszor még akkor sem mondja ki az elismerését, amikor pontosan tudja, hogy valaki rászolgált. Számára a tisztelet és a megbecsülés sokszor inkább a viselkedésben, a segítségnyújtásban és a megbízhatóságban mutatkozik meg. Ha mégis megdicsér, annak általában komoly jelentőséget tulajdonít, különösen akkor, ha valakinek a munkáját vagy kitartását ismeri el. Nem a nagy szavak embere, de a visszafogott dicsérete mögött gyakran valódi megbecsülés áll.