3 dolog, amiért a nőket megszégyenítik, a férfiakat meg megdicsérik

Schuszter Borka három olyan visszatérő helyzetről ír, amelyekben érdemes megállni egy pillanatra, és feltennünk a kérdést: vajon ugyanígy reagálnánk, ha a másik nem képviselője tenné ugyanezt?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Hiába változik és fejlődik a világ, van, amiben még mindig ugyanott tartunk: ugyanazt a viselkedést egészen másképp ítéljük meg attól függően, hogy egy nő vagy egy férfi csinálja. Egy férfi határozott, a nő főnökösködik. Egy férfi tudja, mit akar, a nő követelőző. Egy apa vigyáz a gyerekére, és máris szuperapának nevezzük, miközben az anyától ugyanezt alapvető kötelességként várjuk el. És ami a legbosszantóbb: ezeket a kettős mércéket sokszor már észre sem vesszük, mert annyira megszoktuk őket.

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Nem gondolom, hogy minden férfi kivételezett helyzetben van, vagy hogy minden nőt hátrány ér. De vannak visszatérő helyzetek, amelyekben szerintem érdemes megállnunk egy pillanatra, és feltennünk a kérdést: vajon ugyanígy reagálnánk, ha a másik nem képviselője tenné ugyanezt?

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