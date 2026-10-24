3 dolog, amiért a nőket megszégyenítik, a férfiakat meg megdicsérik

Véleménycikk: Schuszter Borka
Hiába változik és fejlődik a világ, van, amiben még mindig ugyanott tartunk: ugyanazt a viselkedést egészen másképp ítéljük meg attól függően, hogy egy nő vagy egy férfi csinálja. Egy férfi határozott, a nő főnökösködik. Egy férfi tudja, mit akar, a nő követelőző. Egy apa vigyáz a gyerekére, és máris szuperapának nevezzük, miközben az anyától ugyanezt alapvető kötelességként várjuk el. És ami a legbosszantóbb: ezeket a kettős mércéket sokszor már észre sem vesszük, mert annyira megszoktuk őket.
Nem gondolom, hogy minden férfi kivételezett helyzetben van, vagy hogy minden nőt hátrány ér. De vannak visszatérő helyzetek, amelyekben szerintem érdemes megállnunk egy pillanatra, és feltennünk a kérdést: vajon ugyanígy reagálnánk, ha a másik nem képviselője tenné ugyanezt?
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