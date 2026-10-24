október 24. Salamon napja Ma: 10°C Holnap: 12°C 🌦️
október 24. Salamon napja Ma: 10°C Holnap: 12°C 🌦️
3 dolog, amiért a nőket megszégyenítik, a férfiakat meg megdicsérik
Unsplash

Címlap / Életmód / Lélek / 3 dolog, amiért a nőket megszégyenítik,...

3 dolog, amiért a nőket megszégyenítik, a férfiakat meg megdicsérik

Schuster Borka
Írta 2026.10.24.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Schuszter Borka három olyan visszatérő helyzetről ír, amelyekben érdemes megállni egy pillanatra, és feltennünk a kérdést: vajon ugyanígy reagálnánk, ha a másik nem képviselője tenné ugyanezt?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Hiába változik és fejlődik a világ, van, amiben még mindig ugyanott tartunk: ugyanazt a viselkedést egészen másképp ítéljük meg attól függően, hogy egy nő vagy egy férfi csinálja. Egy férfi határozott, a nő főnökösködik. Egy férfi tudja, mit akar, a nő követelőző. Egy apa vigyáz a gyerekére, és máris szuperapának nevezzük, miközben az anyától ugyanezt alapvető kötelességként várjuk el. És ami a legbosszantóbb: ezeket a kettős mércéket sokszor már észre sem vesszük, mert annyira megszoktuk őket.

Véletlen találkozások, amik mindent megváltoztattak

Nem gondolom, hogy minden férfi kivételezett helyzetben van, vagy hogy minden nőt hátrány ér. De vannak visszatérő helyzetek, amelyekben szerintem érdemes megállnunk egy pillanatra, és feltennünk a kérdést: vajon ugyanígy reagálnánk, ha a másik nem képviselője tenné ugyanezt?

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🌌KisokosÁlomfejtésálmoskönyv A-tól Z-ig
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

4 csillagjegy, akinek év végére rendeződik a pénzügyi helyzete

Ezeket olvassák most

Rájöttem, hogy a szüleim csak azért maradtak együtt, mert mindketten megcsalták egymást – és kvittek voltak

Rájöttem, hogy a szüleim csak azért maradtak együtt, mert mindketten megcsalták egymást – és kvittek voltak

5 csillagjegy, akiből a legmelegebb szívű nagymama lesz

5 csillagjegy, akiből a legmelegebb szívű nagymama lesz

Napi horoszkóp 2026. október 24. – A kapcsolatoké a főszerep

Napi horoszkóp 2026. október 24. – A kapcsolatoké a főszerep

13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

Azt hittem, a válás volt a legrosszabb – aztán meghallottam, hogyan beszél rólam

Azt hittem, a válás volt a legrosszabb – aztán meghallottam, hogyan beszél rólam

Mindig a bal oldaladon alszol? Ezt árulja el a személyiségedről

Mindig a bal oldaladon alszol? Ezt árulja el a személyiségedről

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.