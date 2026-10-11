október 11. Brigitta, Gitta napja Ma: 17°C Holnap: 16°C 🌧️
október 11. Brigitta, Gitta napja Ma: 17°C Holnap: 16°C 🌧️
3 csillagjegy, aki szintet lép a párkapcsolatában ősszel
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / 3 csillagjegy, aki szintet lép a...

3 csillagjegy, aki szintet lép a párkapcsolatában ősszel

Farkas Izabella
Írta 2026.10.11.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Az ősz komoly fordulatokat hozhat a szerelemben, és egyesek végre megkaphatják azt az elköteleződést, amelyre régóta vágynak. Három csillagjegy párkapcsolata most szintet léphet.

Az ősz több kapcsolatban is elhozhatja azt a pillanatot, amikor már nem lehet tovább halogatni a következő lépést. Legyen szó összeköltözésről, eljegyzésről vagy egy komolyabb elköteleződésről, három csillagjegy különösen közel kerülhet ahhoz, hogy új szintre emelje a szerelmi életét.

5 csillagjegy, akit hidegen hagy a korkülönbség

Bak: amikor a bizalom végre felülír minden kontrollt

A Bak jegyűek híresek arról, hogy nehezen engedik be a partnerüket a saját, gondosan felépített rendszerükbe. Most viszont elérkezik az a pont, amikor rájönnek: a kapcsolat nem azért működik, mert minden a kezükben van, hanem azért, mert van valaki, aki akkor is mellettük marad, ha elengedik a gyeplőt. Ez gyakran egy hétköznapi helyzetben csattan ki, amikor a Bak végre nem egyedül old meg egy anyagi vagy munkahelyi döntést, hanem leül a partnerével, és közösen gondolkodnak.

Ez a fajta nyitás ritkán látványos, inkább apró gesztusokban mutatkozik meg: egy közös bankszámla felvetésében, egy közös nagyobb döntés megosztásában, abban, hogy a Bak most nem egyedül cipeli a felelősséget. A közös jövőkép innentől kezdve már nem elvont terv, hanem konkrét lépések sorozata.

Olvass még a témában

3 csillagjegy, akit ősszel egy régi barát árulása érhet váratlanul

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Ezt árulja el rólad a neved első betűje a numerológia szerint

Ezeket olvassák most

Őszi frizura trendek 50 felett – divatos és fiatalos fazonok

Őszi frizura trendek 50 felett – divatos és fiatalos fazonok

Napi horoszkóp 2026. október 11. – A lelked harmóniára vágyik

Napi horoszkóp 2026. október 11. – A lelked harmóniára vágyik

„Csak uralkodni akart rajtam” – Bizonyos férfiak nem szerelemre vágynak, hanem érzelmi kontrollra

„Csak uralkodni akart rajtam” – Bizonyos férfiak nem szerelemre vágynak, hanem érzelmi kontrollra

„Hagytam, hogy a csajom egyedül cipekedjen a lépcsőn” – mikor döbbentél rá, hogy már nem szereted a párod?

„Hagytam, hogy a csajom egyedül cipekedjen a lépcsőn” – mikor döbbentél rá, hogy már nem szereted a párod?

Megörököltem a legfinomabb családi csalamádé receptet – és most megosztom veled

Megörököltem a legfinomabb családi csalamádé receptet – és most megosztom veled

Lepipálnád egy tévés kvízműsor stúdióközönségét? Teszteld a tudásodat!

Lepipálnád egy tévés kvízműsor stúdióközönségét? Teszteld a tudásodat!

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.