5 csillagjegy, aki állandóan magára veszi mások hangulatát is

Egy rossz pillantás, egy feszültebb mondat vagy a másik ember csendje is elég lehet ahhoz, hogy elbizonytalanodjanak. Ez az öt csillagjegy különösen érzékenyen reagál mások hangulatára.

Vannak, akik azonnal megérzik, ha valaki rosszkedvű, feszült vagy csalódott, és sokszor akkor is magukra veszik a másik érzéseit, ha azoknak semmi közük hozzájuk. Az asztrológia szerint öt csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy mások hangulata a saját lelkiállapotára is rányomja a bélyegét.

A zodiákus 4 legmakacsabb csillagjegye A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Mérleg: a béke ára

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A Mérleg szülöttei annyira élesen érzékelik a feszültséget a levegőben, hogy sokszor még azelőtt reagálnak rá, hogy bárki kimondana egy szót. Egy vacsoránál elég, ha két családtag között megakad a beszélgetés, és a Mérleg már azon dolgozik, hogyan oldja fel a helyzetet, miközben neki semmi baja nem volt az adott pillanatban. Az egyensúlykeresés náluk nem választás, hanem ösztön, és ez azt is jelenti, hogy a saját rossz kedvüket gyakran háttérbe szorítják, csak hogy másoké ne legyen rosszabb.

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