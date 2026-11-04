november 4. Károly napja Ma: 12°C Holnap: 11°C ☁️
november 4. Károly napja Ma: 12°C Holnap: 11°C ☁️
3 csillagjegy, akit senki nem tud eltéríteni a döntésétől
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / 3 csillagjegy, akit senki nem tud...

3 csillagjegy, akit senki nem tud eltéríteni a döntésétől

Farkas Izabella
Írta 2026.11.04.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Három csillagjegy van, amelyiknél a hosszas magyarázkodás, a könyörgés vagy a logikus táblázatokba rendezett ellenérvek is egyszerűen lepattannak.

Nem dacból csinálják, egyszerűen másképp működik bennük a döntéshozatal, mint a legtöbb emberben.

5 apróság a fürdőszobában, amit minden vendég azonnal kiszúr

1. Bak

A Bak azelőtt dönt, mielőtt bárki is sejtené, hogy egyáltalán gondolkodott az adott kérdésen. Mire a család a vasárnapi ebédnél elkezdi sorolni, hogy miért lenne jobb másik állást keresnie vagy másik bankot választania, ő már hetekkel korábban végigszámolta a kockázatokat, és meghozta a döntést. A megfontoltság nála nem hirtelen ötlet, hanem egy hosszú, csendes folyamat eredménye, amit nem szeret utólag megkérdőjelezni.

Ha valaki az érvelés hevében előhozza, hogy „de gondolkodj el rajta még egyszer”, a Bak udvariasan bólint, aztán ugyanott folytatja, ahol abbahagyta. Nem azért, mert nem hallgatja meg a másikat, hanem mert számára a döntés meghozatala már lezárt fejezet, amit nem old fel egy újabb beszélgetés.

Olvass még a témában

Ennek a 4 csillagjegynek a november új lendületet hozhat a munkájában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Ez a 4 csillagjegy nagy válaszút elé kerül az ősz közepén

Ezeket olvassák most

„Ha ezt rendeli az étteremben, rögtön tudom, hogy igazából nem gazdag” – Ultragazdagok mesélnek arról, mi leplezi le, aki csak gazdagabbnak akar tűnni

„Ha ezt rendeli az étteremben, rögtön tudom, hogy igazából nem gazdag” – Ultragazdagok mesélnek arról, mi leplezi le, aki csak gazdagabbnak akar tűnni

„Nem akartam elhinni, hogy ennyire hülyének néz” – A legpofátlanabb hazugságok, amiket emberek szemébe mondtak

„Nem akartam elhinni, hogy ennyire hülyének néz” – A legpofátlanabb hazugságok, amiket emberek szemébe mondtak

Melyik csillagjegynek lesz a legjobb a 2026-os tél? Rangsoroltuk a jegyeket

Melyik csillagjegynek lesz a legjobb a 2026-os tél? Rangsoroltuk a jegyeket

Napi horoszkóp 2026. november 4.: Kedvező fordulatok jönnek

Napi horoszkóp 2026. november 4.: Kedvező fordulatok jönnek

„Apám végrendelete tönkretette a testvéri kapcsolatunkat” – azóta alig beszélünk egymással

„Apám végrendelete tönkretette a testvéri kapcsolatunkat” – azóta alig beszélünk egymással

Ha ezt kérdezi tőled a párod hazaérkezéskor, akkor csupán a kiszolgáló személyzetének tekint

Ha ezt kérdezi tőled a párod hazaérkezéskor, akkor csupán a kiszolgáló személyzetének tekint

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.