3 csillagjegy, akit senki nem tud eltéríteni a döntésétől

Nem dacból csinálják, egyszerűen másképp működik bennük a döntéshozatal, mint a legtöbb emberben.
1. Bak
A Bak azelőtt dönt, mielőtt bárki is sejtené, hogy egyáltalán gondolkodott az adott kérdésen. Mire a család a vasárnapi ebédnél elkezdi sorolni, hogy miért lenne jobb másik állást keresnie vagy másik bankot választania, ő már hetekkel korábban végigszámolta a kockázatokat, és meghozta a döntést. A megfontoltság nála nem hirtelen ötlet, hanem egy hosszú, csendes folyamat eredménye, amit nem szeret utólag megkérdőjelezni.
Ha valaki az érvelés hevében előhozza, hogy „de gondolkodj el rajta még egyszer”, a Bak udvariasan bólint, aztán ugyanott folytatja, ahol abbahagyta. Nem azért, mert nem hallgatja meg a másikat, hanem mert számára a döntés meghozatala már lezárt fejezet, amit nem old fel egy újabb beszélgetés.
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