3 csillagjegy, akit senki nem tud eltéríteni a döntésétől

Három csillagjegy van, amelyiknél a hosszas magyarázkodás, a könyörgés vagy a logikus táblázatokba rendezett ellenérvek is egyszerűen lepattannak.

Nem dacból csinálják, egyszerűen másképp működik bennük a döntéshozatal, mint a legtöbb emberben.

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1. Bak

A Bak azelőtt dönt, mielőtt bárki is sejtené, hogy egyáltalán gondolkodott az adott kérdésen. Mire a család a vasárnapi ebédnél elkezdi sorolni, hogy miért lenne jobb másik állást keresnie vagy másik bankot választania, ő már hetekkel korábban végigszámolta a kockázatokat, és meghozta a döntést. A megfontoltság nála nem hirtelen ötlet, hanem egy hosszú, csendes folyamat eredménye, amit nem szeret utólag megkérdőjelezni.

Ha valaki az érvelés hevében előhozza, hogy „de gondolkodj el rajta még egyszer”, a Bak udvariasan bólint, aztán ugyanott folytatja, ahol abbahagyta. Nem azért, mert nem hallgatja meg a másikat, hanem mert számára a döntés meghozatala már lezárt fejezet, amit nem old fel egy újabb beszélgetés. Olvass még a témában Kipróbáltam, mi történik, ha úgy sétálok, mint a férfiak – meglepő eredményre jutottam A japán head spák titka: miért kezdődik a wellness valójában a fejbőrnél Miért nem veszik komolyan a nők panaszait az orvosok? „Soha nem merem kezdeményezni a szexet” – Miért vagy szégyellős a hálószobában?

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