4 csillagjegy, aki képtelen magának megbocsátani

Van egy mondat, amit ezek az emberek sosem mondanak ki hangosan, pedig minden este elismétlik maguknak: „jobban kellett volna csinálnom”. Négy csillagjegy különösen hajlamos erre a furcsa kettősségre: kifelé megértőek, befelé könyörtelenek.
Mérleg: aki mindig a másik oldalt nézi
A Mérleg a vitában szinte reflexből keresi, mi igazolhatja a másik viselkedését. Ha a barátnője lemondja a találkozót harmadszorra is, a Mérleg azonnal gyárt neki mentséget: biztosan sok a munkája, biztosan kimerült. Amikor viszont ő mond le valamit, vagy ő szól csípősen egy vitában, napokig rágódik rajta, és képtelen ugyanazt a jóindulatot alkalmazni saját magára, amit másoknak automatikusan megad.
Ez a jegy a belső kritikus és a külső diplomata szerepét egyszerre játssza, és a kettő ritkán találkozik egymással. A munkahelyi megbeszélésen simán leveszi a nyomást egy hibázó kollégáról, aztán otthon órákig elemzi a saját apró csúszását egy prezentációban.
Olvass még a témában
Bájosak, stílusosak és igazságosak: ezért szeretünk annyira a Mérlegek társaságában lenni
Ezt hozza 2026. október 8. a numerológia szerint: bátorság és megújulás
„Azt hittem, ő a legjobb barátnőm” – barátságok, amikről kiderült, hogy egyoldalúak voltak
Ezt az energiát árasztod mások felé – a születési hónapod elárulja
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.