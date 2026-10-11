4 csillagjegy, aki képtelen magának megbocsátani

Másoknak simán odaadják a második, harmadik esélyt, a saját hibáikat viszont évekig magukkal cipelik, mint egy kavicsot a cipőben.

Van egy mondat, amit ezek az emberek sosem mondanak ki hangosan, pedig minden este elismétlik maguknak: „jobban kellett volna csinálnom”. Négy csillagjegy különösen hajlamos erre a furcsa kettősségre: kifelé megértőek, befelé könyörtelenek.

Felejthetetlen szenvedély: 6 csillagjegy-páros, akiknél sosem hűl ki a láng A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Mérleg: aki mindig a másik oldalt nézi

A Mérleg a vitában szinte reflexből keresi, mi igazolhatja a másik viselkedését. Ha a barátnője lemondja a találkozót harmadszorra is, a Mérleg azonnal gyárt neki mentséget: biztosan sok a munkája, biztosan kimerült. Amikor viszont ő mond le valamit, vagy ő szól csípősen egy vitában, napokig rágódik rajta, és képtelen ugyanazt a jóindulatot alkalmazni saját magára, amit másoknak automatikusan megad.

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Ez a jegy a belső kritikus és a külső diplomata szerepét egyszerre játssza, és a kettő ritkán találkozik egymással. A munkahelyi megbeszélésen simán leveszi a nyomást egy hibázó kollégáról, aztán otthon órákig elemzi a saját apró csúszását egy prezentációban. Olvass még a témában Bájosak, stílusosak és igazságosak: ezért szeretünk annyira a Mérlegek társaságában lenni Ezt hozza 2026. október 8. a numerológia szerint: bátorság és megújulás „Azt hittem, ő a legjobb barátnőm” – barátságok, amikről kiderült, hogy egyoldalúak voltak Ezt az energiát árasztod mások felé – a születési hónapod elárulja

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