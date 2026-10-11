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4 csillagjegy, aki képtelen magának megbocsátani
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4 csillagjegy, aki képtelen magának megbocsátani

Farkas Izabella
Írta 2026.10.11.
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Másoknak simán odaadják a második, harmadik esélyt, a saját hibáikat viszont évekig magukkal cipelik, mint egy kavicsot a cipőben.

Van egy mondat, amit ezek az emberek sosem mondanak ki hangosan, pedig minden este elismétlik maguknak: „jobban kellett volna csinálnom”. Négy csillagjegy különösen hajlamos erre a furcsa kettősségre: kifelé megértőek, befelé könyörtelenek.

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Mérleg: aki mindig a másik oldalt nézi

A Mérleg a vitában szinte reflexből keresi, mi igazolhatja a másik viselkedését. Ha a barátnője lemondja a találkozót harmadszorra is, a Mérleg azonnal gyárt neki mentséget: biztosan sok a munkája, biztosan kimerült. Amikor viszont ő mond le valamit, vagy ő szól csípősen egy vitában, napokig rágódik rajta, és képtelen ugyanazt a jóindulatot alkalmazni saját magára, amit másoknak automatikusan megad.

Ez a jegy a belső kritikus és a külső diplomata szerepét egyszerre játssza, és a kettő ritkán találkozik egymással. A munkahelyi megbeszélésen simán leveszi a nyomást egy hibázó kollégáról, aztán otthon órákig elemzi a saját apró csúszását egy prezentációban.

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