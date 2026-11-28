A húgom rendszeresen elvitte a ruháimat, és sokáig nem mertem szóvá tenni. Végül megelégeltem, és elmondtam neki, mi zavar.

Sokáig nem zavart, ha a húgom, Petra elkért tőlem egy-egy ruhát. Ha családi programra készült, és nem volt mit felvennie, vagy megtetszett neki valamelyik felsőm, általában odaadtam neki. Testvérek vagyunk, ráadásul hasonló a méretünk, így nem gondoltam, hogy ebből valaha probléma lehet. Idővel azonban azt vettem észre, hogy egyre gyakrabban nyúl a szekrényembe, és nemcsak akkor, amikor külön megkér rá.

Az egész egy fekete blézerrel kezdődött, amit egy céges rendezvényre szeretett volna kölcsönkérni. Másnap visszahozta, így nem is tulajdonítottam neki különösebb jelentőséget. Később viszont már egy nadrágomat, egy kardigánomat, majd az egyik kedvenc ruhámat is elkérte. Eleinte mindig megkérdezte, de egy idő után már természetesnek vette, hogy bármikor választhat a ruháim közül.

Egy idő után már nem is kérdezett Azt hiszem, akkor kezdett igazán zavarni a dolog, amikor egyik reggel munkába indulás előtt kerestem a kedvenc bézs pulóveremet, de nem találtam. Először azt hittem, a szennyesben maradt, aztán felhívtam Petrát, mert eszembe jutott, hogy előző hétvégén nálam járt. Kiderült, hogy elvitte, mert jól jött neki egy családi ebédre, csak éppen elfelejtette visszahozni. Nem ez volt az első ilyen eset. Volt, hogy napokig kerestem egy felsőmet, mire kiderült, hogy nála van, máskor pedig csak akkor vettem észre, hogy hiányzik valami, amikor megláttam rajta egy közös fotón. Amikor szóvá tettem, mindig ugyanazt a választ kaptam: „Jaj, ne haragudj, majd visszaviszem!” Csakhogy a majd sokszor heteket jelentett. Nekem pedig egyre kellemetlenebb volt újra és újra emlékeztetni arra, hogy amit elkér, azt illene vissza is hoznia.

A kedvenc ruhámat is úgy kezelte, mintha az övé lenne A legutóbbi eset egy új, sötétzöld ruhával történt, amit kifejezetten egy barátnőm születésnapjára vettem. Még csak egyszer viseltem, és nagyon örültem neki, mert végre találtam valamit, ami igazán jól állt. Petra egy héttel később átjött hozzánk, és már a kabátját sem vette le, amikor megkérdezte, hogy elviheti-e a ruhát egy esti programra. Mondtam neki, hogy most inkább nem adnám oda, mert hamarosan újra fel szeretném venni. Láttam rajta, hogy meglepődött, majd megjegyezte, hogy úgyis csak a szekrényben áll, és neki most sokkal nagyobb szüksége lenne rá. Ez a mondat valahogy nagyon rosszul esett. Nem azért, mert ne tudtam volna neki segíteni, hanem mert úgy éreztem, az én dolgaimhoz való hozzáférést már magától értetődőnek tekinti.

Végül elmondtam neki, hogy ez így nekem már nem fér bele Nem akartam veszekedést, ezért először csak annyit mondtam, hogy most szükségem van a ruhára, és szeretném, ha a korábban elvitt darabokat is visszahozná. Petra erre kissé sértődötten reagált, és megkérdezte, miért csinálok ekkora ügyet néhány ruhából. Ekkor már nem kerülgettem tovább a témát. Elmondtam neki, hogy egyáltalán nem azzal van bajom, ha néha kölcsönkér valamit, hanem azzal, hogy rendszeresen nekem kell keresgélnem a saját ruháimat, és külön kérnem, hogy hozza vissza őket. Azt is hozzátettem, hogy nem szeretném, ha a jövőben kérdezés nélkül venne el bármit a szekrényemből. Nem mondhatom, hogy azonnal megértette, mire gondolok. Először azzal védekezett, hogy soha nem akart kellemetlenséget okozni, és szerinte testvérek között természetes, hogy megosztjuk egymással a dolgainkat. Ebben részben igazat is adtam neki, de azt is elmagyaráztam, hogy a kölcsönadás csak akkor működik, ha mindkét fél számára rendben van.