Egy decemberi lakásban legalább három illat verseng egymással: a sütőből jövő, a gyertyából jövő és az, amit a bejárati ajtó mellé tett illatpálcika művel. Ha mindhárom egyszerre szól, a végeredmény nem ünnepi, hanem fárasztó – és a szépen elkészített vacsora is elveszíti a saját szagát. Az otthonnak akkor lesz felismerhető illatkaraktere, ha kevés alapanyagból, jó helyen, mértékkel dolgozol.

A konyha és az étkező nem illatosítandó terület. Ott a leves, a sült hús és a narancsos sütemény a főszereplő, minden más csak zavar. A bejárat, a nappali és a fürdő az, ahol érdemes dolgozni, és ott is inkább párologtatással, forró vizes tálkával vagy egyszerű száraz keverékkel, mint erős szintetikus illatokkal.

Két gyakorlati fogás, ami minden párosra érvényes:

1. Narancshéj és babérlevél A narancs héja frissen reszelve vagy hámozva adja a legszebb illatát, a száraz babérlevél pedig egy enyhén füstös, zöldes hátteret tesz alá. Egy kis lábasban két-három narancs héja, négy-öt babérlevél és víz, nagyon alacsony lángon – ennyi az egész. Nem édes, nem tolakodó, és pont azért működik, mert rokonságban áll azzal, ami a konyhában történik, mégsem versenyez vele. Ha nem szeretnél tűzhelyet használni, a narancshéjat száraz formában is érdemes gyűjteni: radiátor mellé tett kis tálban napokig dolgozik.

2. Lucfenyő és cédrus A karácsonyfa metszéskor lehulló alsó ágai a legjobb alapanyagok. Egy marék fenyőgally egy vázában, mellé néhány cédrusforgács vagy cédrusfa deszkadarab – a kettő együtt száraz, gyantás, erdőszagú kombináció, amely nem édeskedik. A fenyő élénk és tűs, a cédrus mély és poros; külön-külön kevés, együtt pont elég. Ezt a párost a bejárathoz érdemes tenni. Aki belép, azonnal érzi, de a nappaliba már csak sejtés jut el belőle. 3. Rozmaring és citrom A legtisztább, legkevésbé „karácsonyi” variáció, és épp ezért a legbiztonságosabb, ha sokat főzöl. Egy ág rozmaring és néhány citromkarika forró vízben percek alatt feltölti a fürdőt vagy az előszobát. Zsíros ételek után különösen hálás, mert átmossa a levegőt, de nem hagy maga után cukros fátylat. A rozmaringból ne tegyél túl sokat: két ág felett gyorsan gyógynövényboltos lesz a hangulat.

4. Tömjén és bergamott Ha az ünnep nálad inkább csendes, mint vidám, ez a páros az otthonod hangja. A tömjén balzsamos, kicsit templomi illata önmagában nehéz tud lenni, a bergamott viszont – ami egy keserű, parfümös citrusféle – felnyitja és könnyebbé teszi. Elég néhány szem tömjéngyanta egy illatmécsesen, és mellé egy csepp bergamottolaj a párologtatóban, külön helyiségben. Ezt a kettőt este, vacsora után érdemes elindítani, amikor az asztal már le van szedve. 5. Fahéj és szegfűszeg, nagyon kis adagban A klasszikus, amit a legtöbben túladagolnak. Egy fahéjrúd és három-négy szegfűszeg bőven elég egy lábas vízbe; ennél több már az a bolti illat, amitől fél óra múlva fáj a fejed. A trükk itt a mennyiség, nem az összetétel: ha alig érzed, jól csináltad. Alma- vagy birshéjjal együtt főzve lágyabb, kerekebb lesz. Viszont ha aznap sütsz mézeskalácsot vagy almás pitét, ezt a párost hagyd ki – a kettő ugyanazon a hangon szólal meg, és kioltja egymást.