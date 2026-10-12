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A horkolás miatt kezdtünk külön aludni, aztán észre sem vettük, hogy elidegenedtünk egymástól
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A horkolás miatt kezdtünk külön aludni, aztán észre sem vettük, hogy elidegenedtünk egymástól

Kovács Andrea
Írta 2026.10.12.
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Soha nem gondoltam volna, hogy mi is eljutunk ide – pedig egy látszólag praktikus döntés, a külön alvás, szép lassan köztünk is elvégezte a maga csendes munkáját. Ez a történet arról szól, hogyan vettük észre időben, és mit teszünk most másképp.

Sosem hittem volna, hogy ez velünk is előfordulhat. Tudtam, hogy a nagyszüleim, amióta az eszemet tudom, külön alszanak, de úgy gondoltam, ez a régi idők szokása, amikor még máshogy gondolkodtak a házasságról, és amikor egy nagyobb házban simán belefért két külön hálószoba anélkül, hogy bárki bármit is gondolt volna róla.

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Azt hittem, ez sosem fog megtörténni velünk, hiszen mi egészen más generáció vagyunk, mi mindent megbeszélünk, mi közösek maradunk mindenben. Aztán egy hétvégén, egy különösen rossz éjszaka után, én magam pakoltam át a párnámat a vendégszobába.

Hogyan indult, és hogyan vált megszokássá

Az elején mindketten úgy gondoltuk, ez csak átmeneti megoldás, amíg megoldjuk a férjem horkolását. Kipróbált mindenféle praktikát és még alvásvizsgálatra is elment, ahol kiderült, hogy enyhe alvási apnoéja van. Mire kezelés alá vették, mi már annyira megszoktuk a külön alvást, hogy furcsa lett volna visszaváltani.

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Azt mondtuk magunknak, majd ha jobban lesz, visszaköltözünk egymáshoz, de ez a nap valahogy sosem jött el igazán.

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