A horkolás miatt kezdtünk külön aludni, aztán észre sem vettük, hogy elidegenedtünk egymástól

Soha nem gondoltam volna, hogy mi is eljutunk ide – pedig egy látszólag praktikus döntés, a külön alvás, szép lassan köztünk is elvégezte a maga csendes munkáját. Ez a történet arról szól, hogyan vettük észre időben, és mit teszünk most másképp.

Sosem hittem volna, hogy ez velünk is előfordulhat. Tudtam, hogy a nagyszüleim, amióta az eszemet tudom, külön alszanak, de úgy gondoltam, ez a régi idők szokása, amikor még máshogy gondolkodtak a házasságról, és amikor egy nagyobb házban simán belefért két külön hálószoba anélkül, hogy bárki bármit is gondolt volna róla.

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Azt hittem, ez sosem fog megtörténni velünk, hiszen mi egészen más generáció vagyunk, mi mindent megbeszélünk, mi közösek maradunk mindenben. Aztán egy hétvégén, egy különösen rossz éjszaka után, én magam pakoltam át a párnámat a vendégszobába.

Hogyan indult, és hogyan vált megszokássá

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Az elején mindketten úgy gondoltuk, ez csak átmeneti megoldás, amíg megoldjuk a férjem horkolását. Kipróbált mindenféle praktikát és még alvásvizsgálatra is elment, ahol kiderült, hogy enyhe alvási apnoéja van. Mire kezelés alá vették, mi már annyira megszoktuk a külön alvást, hogy furcsa lett volna visszaváltani. Olvass még a témában Ez az éttermi incidens megtanított, hogy néha vita helyett sokkal okosabb a visszalépés A „független nő” néha csak egy nő, aki már segítséget kérni sem mer Mennyire bírod a bizonytalanságot? Teszteld, hogyan reagálsz, ha nem tudod, mi lesz! Tegnap még szeptember volt, holnap meg már karácsony?

Azt mondtuk magunknak, majd ha jobban lesz, visszaköltözünk egymáshoz, de ez a nap valahogy sosem jött el igazán.

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