A cipő, ami eddig kínosnak számított, most ősszel a legdivatosabb

A derby cipő sokáig inkább az irodai öltözékek és a konzervatív férficipők világát idézte, 2026 őszén azonban a divat egyik legizgalmasabb darabjaként tér vissza. A titok a kontrasztban rejlik: a klasszikus, fűzős fazon most romantikus szoknyákkal, bő farmerrel és nőies, rétegzett szettekkel is remekül működik.
Miért lett újra divat a derby cipő?
A derby cipő népszerűsége jól illeszkedik ahhoz a divatirányzathoz, amely a kényelmes, praktikus és karakteres lábbeliket helyezi előtérbe. A sportcipők mellett egyre nagyobb figyelmet kapnak a bőrből készült, határozottabb formájú cipők, amelyek egyszerre elegánsak és hétköznapi viseletre is alkalmasak. A derby fazon ráadásul könnyen kombinálható különböző stílusokkal, ezért nemcsak az irodában, hanem egy hétköznapi városi szettben is megállja a helyét.
A cipő különlegessége a férfias és nőies elemek találkozásában rejlik. A hagyományos fűzés és a határozott forma izgalmas kontrasztot alkot egy lágy esésű szoknyával, egy romantikus ruhával vagy akár egy elegáns szövetnadrággal.
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