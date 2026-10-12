A cipő, ami eddig kínosnak számított, most ősszel a legdivatosabb

Sokáig túl komolynak vagy unalmasnak tűnt, most mégis a legmenőbb őszi cipők között van. Fedezd fel, hogyan viseld a derby cipőt farmerrel, szoknyával és elegáns nadrággal!

A derby cipő sokáig inkább az irodai öltözékek és a konzervatív férficipők világát idézte, 2026 őszén azonban a divat egyik legizgalmasabb darabjaként tér vissza. A titok a kontrasztban rejlik: a klasszikus, fűzős fazon most romantikus szoknyákkal, bő farmerrel és nőies, rétegzett szettekkel is remekül működik.

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Miért lett újra divat a derby cipő?

A derby cipő népszerűsége jól illeszkedik ahhoz a divatirányzathoz, amely a kényelmes, praktikus és karakteres lábbeliket helyezi előtérbe. A sportcipők mellett egyre nagyobb figyelmet kapnak a bőrből készült, határozottabb formájú cipők, amelyek egyszerre elegánsak és hétköznapi viseletre is alkalmasak. A derby fazon ráadásul könnyen kombinálható különböző stílusokkal, ezért nemcsak az irodában, hanem egy hétköznapi városi szettben is megállja a helyét.

A cipő különlegessége a férfias és nőies elemek találkozásában rejlik. A hagyományos fűzés és a határozott forma izgalmas kontrasztot alkot egy lágy esésű szoknyával, egy romantikus ruhával vagy akár egy elegáns szövetnadrággal. Olvass még a témában „Nem lesz kevesebb pattanásod, ha több vizet iszol” – 10 igazságbomba egy bőrgyógyásztól Így válassz parfümöt a barátodnak az illatszakértők szerint Így tisztítsd meg a gyapjúkabátodat anélkül, hogy tisztítóba vinnéd A rejtőzködő divat kora: miért öltözünk úgy, mintha nem akarnánk látszani?

Nem véletlen, hogy a klasszikus férficipők egyre több női ruhatárban jelennek meg: a megszokott összeállításokat is karakteresebbé teszik.

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